Svi sanjamo kada odigramo tiket da vežemo 18 parova i pogodimo. Baš takav tiket je pred vama. Naš kladilac sa Karaburme je sastavio čak 18 fudbalskih parova i apsolutno sve pogodio. Uložio je 700 dinara i uživao ceo dan u subotu dok je gledao kako zakružuje parove iz Engleske, Švajcarske, Belgije, Nemačke, Austrije...

Sve je počelo još u subotu od 14 časova, a završilo se oko 23 sata i naš igrač je mogao da slavi saznanje da je svojio 336.000 dinara na 700 uloženih jer je napravio kvotu preko 400.