LUDI TIKET, nedelja, 336.091,83 dinara: Pogodio sve što se može pogoditi
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Vreme čitanja: 1min | ned. 22.11.26. | 08:56
Spektakularan tiket od 18 parova
Svi sanjamo kada odigramo tiket da vežemo 18 parova i pogodimo. Baš takav tiket je pred vama. Naš kladilac sa Karaburme je sastavio čak 18 fudbalskih parova i apsolutno sve pogodio. Uložio je 700 dinara i uživao ceo dan u subotu dok je gledao kako zakružuje parove iz Engleske, Švajcarske, Belgije, Nemačke, Austrije...
Sve je počelo još u subotu od 14 časova, a završilo se oko 23 sata i naš igrač je mogao da slavi saznanje da je svojio 336.000 dinara na 700 uloženih jer je napravio kvotu preko 400.
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