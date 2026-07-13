Otvorio se Rodri: Lud sam za fudbalom, kod Jamala vidim anksioznost

Međutim, očigledno je da se krilni napadač Barselone muči. Nije to onaj Jamal koji je pravio ršum na EP 2024. Video je to Rodri kao kapiten i vođa ekipe i znao u čemu je problem.

“Mislim da mora malo da se smiri. Vidim da je anksiozan, ali to dolazi zbog toga što se od njega uvek očekuje da nešto uradi. Ima veliku želju da se dokaže, važan je igrač za Španiju čak i kad nema loptu u nogama. Naravno, ima samo 19 godina i u određenim trenucima treba da bude smireniji. Ima mnogo fudbala u sebi, samo treba da pronađe pravi trenutak da ga izbaci iz sebe. Još uvek može da napreduje u čitanju određenih situacija na terenu, ali nivo na kojem već sad igra je izvanredan”, smatra Rodri.

Lamin poseduje gravitacionu moć da privlači protivničke fudbalere na sebe. To se najbolje videlo protiv Belgije. Svaki put kad bi primio loptu, barem trojica igrača su skupljala oko njega.

“Uvek traži situacije “jedan na jedan”, međutim, ponekad ako ne može da dribla i smatra da bi trebalo mu bude dosuđen faul – dešava mu se da stane. Ohrabrivao sam ga da ne odustane, nego da pokušava I dalje. Sviđa mi se što je željan učenja i usavršavanja. Za mene – on bi trebalo da bude uzor ostalima u timu što se tiče ponašanja".

Kad je imao 19 godina Rodri je bio deo ekipe koja je osvojila U19 Evropsko prvenstvo u Grčkoj. U toj ekipu su, pored veziste Sitija, bili Mikel Merino, Unai Simon, a selektor je bio Luis De la Fuente.

“U to vreme nisam bio profesionalac. Išao sam na žurke sa prijateljima i veselio se. Gledajući 11 godina kasnije, taj useh je bio kamen temeljac za tu generaciju igrača. To nam je bila prva titula u karijerama, od tad smo počeli da gradimo nešto što nas je dovelo do ove tačke. Snaga je u tome što se nismo promenili. Ni mi igrači, ni selektor. Suština uspeha sadašnje ekipe posejana je tog leta u Grčkoj”.

Utakmica između Francuske i Španije mogao bi da bude poslastica i najbolji meč Mundijala. Pogotovo što su ove dve selekcije u polufinalu Lige nacija 2025. odigrale spektakularan meč u kojem je Crvena furija slavila rezultatom 5:4.

“Jedva čekam da pogledam utakmicu. Veliki test za nas protiv ekipe koja je u najboljoj formi na SP. Francuska je najkompletniji tim na Mundijalu. Imaju ogroman ofanzivni potencijal, ali bih naglasio defanzivu. Kad se spuste u niski blok mnogo je teško probiti ih. Ta utakmica u Ligi nacija je bila čudna. Retko vidite rezultat 5:4 u meču tako jakih reprezentacija. Očekujem da utakmica bude mnogo zatvornija. Ako bi krenuli da “razmenjujemo udarce” sa Francuskom i igramo otvoreno – to nije dobra opcija. Moraćemo da kontrolišemo igru koliko god je to moguće".

Za kraj, priznao je I da ne gleda samo utakmice svoje ekipe ili onih protiv kojih treba da igraju.

“Gledao sam skoro sve utakmice na SP. Simpatisao sam ekipe koje nisu toliko poznate. Volim da vidim drugačiju persepktivu. Šta ću – opsednut sam fudbalom”, rekao je Rodri.