Ristić ne mrda iz Zemlje izlazećeg sunca, čak ni po cenu druge lige

Centri koji predstavljaju pretnju u šutu za tri poena su na ceni u današnjoj košarci, a jedan od njih je definitivno Dušan Ristić. Reprezentativac Srbije poseduje i visinu i kvalitetan šut, a iako je verovatno mogao da pronađe angažman u Evropi, odlučio se da ostane u Japanu.

I to čak ne u prvoj, već u drugoj ligi ove azijske zemlje. Naime, njegov novi klub su Fukuji Blouvindsi, a srpski reprezentativac je minulu sezonu proveo u dresu Kavasaki Brejv Tandersa, sa kojim je ispao u prvoj rundi plej-ofa.