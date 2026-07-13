Ristić ne mrda iz Zemlje izlazećeg sunca, čak ni po cenu druge lige
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 20:02
Bivši centar Zvezde ostaje u Japanu
Centri koji predstavljaju pretnju u šutu za tri poena su na ceni u današnjoj košarci, a jedan od njih je definitivno Dušan Ristić. Reprezentativac Srbije poseduje i visinu i kvalitetan šut, a iako je verovatno mogao da pronađe angažman u Evropi, odlučio se da ostane u Japanu.
I to čak ne u prvoj, već u drugoj ligi ove azijske zemlje. Naime, njegov novi klub su Fukuji Blouvindsi, a srpski reprezentativac je minulu sezonu proveo u dresu Kavasaki Brejv Tandersa, sa kojim je ispao u prvoj rundi plej-ofa.
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Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde je tokom protekle sezone prosečno beležio 13 poena uz 8,2 skoka, uz 39,2 odsto uspešnosti za tri poena.
„Počastvovan sam što ću se pridružiti Fukui organizaciji i nastaviti karijeru u Japanu.Zahvalan sam zbog ove prilike i jedva čekam da upoznam saigrače i predstavim se navijačima. Daću sve od sebe svakog dana da bismo ostvarili uspeh“, rekao je po dolasku u novi klub Ristić.
Ekipa Blouvindsa je sačinjena mahom od domaćih košarkaša, što se stranaca u trenutnom sastavu tiče tu je britanski centar Ben Loson, kao i američki bekovi Peri Elis i Trej Bojd. Nema sumnje da Ristićev potpis predstavlja veliku stvar za ovu ekipu, te se očekuje da srpski centar bude jedan od nosilaca igre u narednoj sezoni.
Osim Zvezde, Ristić je tokom karijere nastupao i za Astanu, Brešu, Avtodor, Fuenlabradu, Galatasaraj, Tenerife, Burgos i Šalon. U minulom prozoru kvalifikacija za Mundobasket odazvao se selektoru Dušanu Alimpijeviću i ponovo pokazao lojalnost reprezentaciji, te ušao u igru protiv Švajcarske, dok je utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom presedeo na klupi.