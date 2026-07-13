Jantunen na pragu Reala: Pedro Martinez sklapa tim po svojoj meri
Vreme čitanja: 1min | pon. 13.07.26. | 20:02
Finac stiže kao podrška Pradilji na poziciji četiri
Nastavlja se rekonstrukcija u Real Madridu. Nakon odlaska Treja Lajlsa, ostala je upražnjena pozicija krilnog centra, pa klub aktivno traži zamenu za Amerikanca, a čini se da je izbor pao na Mikaela Jantunena.
Kako prenosi Eurohoops, za bivšeg igrača Fenerbahčea, sa kojim je turski tim nedavno prekinuo saradnju, interesuje se španski gigant. Kako se navodi, pregovori o eventualnom dolasku Jantunena u Madrid su u poodmakloj fazi.
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Bivši košarkaš Pariza se nije najbolje uklopio u tim iz Istanbula i, uprkos glasinama koje su ga povezivale sa Valensijom, mogao bi da ode u Real. Madriđane od nedavno vodi upravo Pedro Martinez, doskorađnji stručnjak Valensije i na prvi pogled Finac se idealno uklapa u njegov sistem.
Jantunen (26) je jedan od najtraženijih krilnih centara na tržištu, pre svega zbog mogućnosti da širi teren. Tokom prošle sezone u Fenerbahčeu beležio je prosečno 6,4 poena i četiri skoka po utakmici na 36 mečeva koliko je odigrao.
Real je pre Jantunena zvanično doveo Haimea Pradilju, dok se sa gigantom iz prestonice Španije u vezu dovodi Timoti Luvavu Kabaro, mada njegov dolazak mnogo zavisi od Marija Hezonje i njegovog potencijalnog odlaska u NBA ligu.