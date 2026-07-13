Jantunen na pragu Reala: Pedro Martinez sklapa tim po svojoj meri

Nastavlja se rekonstrukcija u Real Madridu. Nakon odlaska Treja Lajlsa, ostala je upražnjena pozicija krilnog centra, pa klub aktivno traži zamenu za Amerikanca, a čini se da je izbor pao na Mikaela Jantunena.

Kako prenosi Eurohoops, za bivšeg igrača Fenerbahčea, sa kojim je turski tim nedavno prekinuo saradnju, interesuje se španski gigant. Kako se navodi, pregovori o eventualnom dolasku Jantunena u Madrid su u poodmakloj fazi.