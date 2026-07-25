Pandurović: Agresijom do uspeha u Lučanima

Šef struke u superligašu sa obala Jošanice i Raške Strahinja Pandurović pobedom je započeo novo i do sada najzahtevnije poglavlje u trenerskoj karijeri, a sasvim sigurno da ne bi imao ništa protiv da nastavi u istom ritmu. Cilj je nešto dopisati u tabelu, pa se ni bodu verovatno ne bi "gledalo u zube".

"Pokušaćemo da ponovimo agresiju iz duela sa Radničkim 1923 i protiv najiskusnije ekipe, koja ima i najiskusnijeg trenera u ligi. Čitave nedelje smo radili to što ćemo pokušati da prenesemo na teren. Biće tvrdo. Nadamo se najboljem rezultatu", kratak je bio Pandurović na obraćanju medijima.

Kapiten Novog Pazara Jovan Marinković hvali atmosferu i raspoloženje u ekipi.

"Posle prve pobede u sezoni radili smo fenomenalno. Daćemo sve od sebe da nastavimo u istom ritmu. Očekuje nas taktički zahtevan meč. Lučanci u svakom trenutku znaju šta rade. Agresivni su, imaju dobar blok. Znamo kako možemo da ih ugrozimo i iskoristimo njihove mane", samouveren je štoper Pazara.

Krajem juna u Dragačevu završilo je 3:1 za Mladost. Bila je to, ipak, kontrolna utakmica, skroz drugačija priča od predstojeće sa jakim takmičarskim nabojem. Pandurovićevi momci su u sportskom kompleksu nazvanom po pokojnom Radošu Milovanoviću izgrešili "za sve pare", što će ovog puta pokušati da izbegnu.

"Pomoći će nam taj test, naš prvi na putu ka Zlatiboru. Kada smo saznali da ćemo igrati međusobno već u drugom kolu, pričali smo sa ljudima iz Mladosti i odlučili da ne otkazujemo prijateljski susret. Bila nam je potrebna ta utakmica. Igralo je dosta naših omladinaca. Sada će to da izgleda dosta bolje i drugačije", nema dilemu Strahinja Pandurović.

Četa iz Lučana napada drugačije od Šumadinaca sa "Čika Dače".

"Biće skroz suprotna priča u odnosu na prvo kolo. Već dugo Mladost gaji neki svoj stil, opasni su kad protivniku oduzmu loptu. Po meni, najveća opasnost nam preti sa bokova i u špicu od Džona Merija. Veoma je dobar napadač, agresivan i jak. Uprkos svemu, mislim da smo spremni da odgovorimo zahtevima", zaključio je Jovan Marinković.