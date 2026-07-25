Da nije bilo serije sa Hjustonom, Lebron bi se verovatno penzionisao
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 16:58
Tako kaže njegov agent, Rič Pol
Lebron Džejms je rešio da nastavi karijeru u Filadelfiji. Potpisao je ugovor sa Seventisiksersima na dve sezone i očigledno je i te kako spreman da pojuri petu titulu.
Pritom je prošle godine pokazao da je spreman da se podredi timu jer je bio treća violina Los Anđeles Lejkersa iza Luke Dončića i Ostina Rivsa. Ipak, kada su se njih dvojica povredili pred plej-of, Kralj je uzeo sve u svoje ruke i sam izbacio Hjuston Roketse u prvoj rundi sa 4:1. Upravo je ta serija bila pokazatelj Džejms da i dalje može da igra.
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To je potvrdio i njegov agent, Rič Pol. On je naveo da je igranje i važnije pobeđivanje bez Luke i Rivsa dalo Lebronu motivaciju da nastavi karijeru.
"Ta serija je po mom mišljenju ubedila Lebrona da nastavi da igra. Da se ta serija završila porazom od 0:4 ili 1:4, mislim da bi situacija bila drugačija. Ovako, Lebron je poželo još jednu, poslednju vožnju", rekao je Pol u "Game Over" podkastu.
Lejkersi tada nisu bili favoriti, međutim imali su Lebrona. Četvorostruki šampion prosečno je beležio 23,2 poena, 7,2 skoka i 8,3 asistencije. Zaličio je na verziju sebe iz 2018. godine kada je sam dovukao Klivlend Kavalirse do veliko finala.
Iako su Lejkersi ispali već u narednoj rundi, bilo je jasno da Džejms ima još goriva u rezervoaru. I protiv Oklahome je Kralj pokazao šta sve može uprkos godinama, ali mu je protiv Tandera baš trebala pomoć. Na poslednjoj konferenciji za novinare, Lebron je istakao da ne zna da li će se penzionisati.
Dugo je razmišljao šta će i gde će i na kraju je izabrao Filadelfiju. Igraće sa Vi Džejem Edžkombom, Džoelom Embidom, Džejlenom Braunom i Tajrisom Meksijem. Nema dileme da su Siksersi u grupi glavnih kandidata za titulu, posebno jer Istok nije preterano jak.