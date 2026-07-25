Da nije bilo serije sa Hjustonom, Lebron bi se verovatno penzionisao

Lebron Džejms je rešio da nastavi karijeru u Filadelfiji. Potpisao je ugovor sa Seventisiksersima na dve sezone i očigledno je i te kako spreman da pojuri petu titulu.

Pritom je prošle godine pokazao da je spreman da se podredi timu jer je bio treća violina Los Anđeles Lejkersa iza Luke Dončića i Ostina Rivsa. Ipak, kada su se njih dvojica povredili pred plej-of, Kralj je uzeo sve u svoje ruke i sam izbacio Hjuston Roketse u prvoj rundi sa 4:1. Upravo je ta serija bila pokazatelj Džejms da i dalje može da igra.