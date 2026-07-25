Hoćete rat? Dobićete ga! PSŽ plaši Real sa Rodrijem

Sinoć je u prvi plan iskočilo ime Jana Diomandea, a na to se naslonila vest da Arsenal pokušava da dovede Vinisijusa. Međutim, ako Real zaista želi da angažuje Diomandea, to će značiti i novi rat sa Pari Sen Žermenom.

Taman što su se tenzični odnosi na relaciji između dva kluba malo smirili nakon sage oko Embapea, sada bi opet mogli da eksplodiraju jer je PSŽ prvi "bacio šapu" na Diomandea i neće dozvoliti Realu da mu tako lako pokvari plan. Ako im Kraljevski klub zaista preotme Diomandea, oni će njima Rodrija!

To su najnovije vesti iz Francuske, potpisane od strane nekih od najrelevantnijih tamošnjih novinara. PSŽ je danas kontaktirao Mančester Siti da se raspita o uslovima pod kojima može dobiti kapitena španske reprezentacije. S obzirom na to da mu ugovor ističe narednog leta i da posle Gvardiolinog odlaska želi da napusti klub, to ne bi trebalo da bude teška misija za Svece. Niti preskupa. Iako PSŽ nije planirao veliko pojačanje u veznom redu ovog leta, Rodri je prilika koju ne bi trebalo propustiti. Pogotovo zbog Realovog „ubacivanja“ u priču oko Diomandea, što znači i licitaciju koja najviše odgovara Lajpcigu.

PSŽ ima strašan triling veznih igrača u Vitinji, Nevešu i Ruizu, plus Zaira-Emerija kao prvog u rotaciji sa klupe, ali Luis Enrike bi našao mesta i za Rodrija. Koji trener ne bi? Ali, postavlja se pitanje i koliko se Rodriju ide baš kod Enrikea, za kojeg ga ne vežu lepa sećanja. Dok je Lučo bio selektor Španije, Rodri mu je igrao štopera jer je Buskets imao centralnu ulogu u veznom redu. I nije bio srećan zbog toga…

Ni Real sa Murinjom nije baš najatraktivnija opcija za igrača Rodrijevig stila jer bi mu strogo fudbalski više odgovarao PSŽ, ali zov domovine i mogućnost da zaigra za najveći klub sveta imaju posebnu težinu.

Jedino niko u celoj priči ne pominje Mančester Siti... Odlaskom Gvardiole, Građani kao da su izgubili institucionalnu moć i ne pokazuju zube u velikim pričama na pijaci. Ili spremaju samo sliku sa dresom i datumom produžetka ugovora?

Kako god, najbolji igrač Mundijala će definitivno biti jedna od centralnih figura do kraja prelaznog roka.