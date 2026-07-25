Orlići krenuli uspavano, pa dodali gas i oduvali Slovačku

Postalo je jasno ovog leta da reprezentacija Srbije i te kako ima svetlu budućnost kada su kvalitetni mladi košarkaši u pitanju. Dve srebrne medalje zaredom u kratkom vremenskom roku osvojila je naša zemlja, prvo na U17 Mundobasketu a zatim i na Evropskom prvenstvu do 20 godina. Kao šlag na tortu, u pohod da ovu sjajnu seriju zaokruži trećim odličjem krenuli su izabranici Saše Ocokoljića na Evrobasketu za igrače do 18 godina. Poečtak, štikliran – savladana je Slovačka rezultatom 94:70.

Nije naša selekcija najsjajnije otvorila ovaj duel u italijanskom Trentninu, imali su Slovaci minimalnu prednost na kraju prve četvrtine, a na veliki odmor su otišli sa plus pet. Jasno je bilo od starta da je kvalitet na strani Srbije, ali jednostavno Orlići nisu uspevali da prednost sa papira pretoče na teren.