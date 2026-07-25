Orlići krenuli uspavano, pa dodali gas i oduvali Slovačku
Vreme čitanja: 3min | sub. 25.07.26. | 15:06
Reprezentacija Srbije trijumfalno otvorila Evrobasket za košarkaše do 18 godina
Postalo je jasno ovog leta da reprezentacija Srbije i te kako ima svetlu budućnost kada su kvalitetni mladi košarkaši u pitanju. Dve srebrne medalje zaredom u kratkom vremenskom roku osvojila je naša zemlja, prvo na U17 Mundobasketu a zatim i na Evropskom prvenstvu do 20 godina. Kao šlag na tortu, u pohod da ovu sjajnu seriju zaokruži trećim odličjem krenuli su izabranici Saše Ocokoljića na Evrobasketu za igrače do 18 godina. Poečtak, štikliran – savladana je Slovačka rezultatom 94:70.
Nije naša selekcija najsjajnije otvorila ovaj duel u italijanskom Trentninu, imali su Slovaci minimalnu prednost na kraju prve četvrtine, a na veliki odmor su otišli sa plus pet. Jasno je bilo od starta da je kvalitet na strani Srbije, ali jednostavno Orlići nisu uspevali da prednost sa papira pretoče na teren.
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Proteklo je prvo poluvreme u blagoj nervozi, kao I početak treće četvrtine. Nije naše reprezentativce služio šut, naročito u prvom delu igre, u kom je Vuk Danilović imao nula od četiri sa distance. Međutim, krajem treće deonice su srpski košarkaši uhvatili ritam, dodali gas i ekspresno pregazili protivnika koji nije znao šta ga je snašlo.
Napravili su sjajnu seriju srpski košarkaši, okončali treći period rezultatom 32:18 u svoju korist, a u poslednjoj četvrtini su nastavili da pune koš rivala. Serija na startu četvrtog kvartala od 15:5 je potpuno izbacila Slovake iz svake priče o eventualnom povratku i do kraja je na parketu postojala samo jedna ekipa – Srbija. Ono što je zabrinjavajuće je procenat uspešnosti sa linije za slobodna bacanja naše selekcije, koji je iznosio ispod 50 odsto. Jasno je da, ukoliko se taj segemnt ne popravi, može stvoriti veliki problem protiv kvalitetnijih reprezentacija na šampionatu.
Činjenica koja svakako raduje je ta da je naša selekcija imala čak petoricu dvocifrenih košarkaša, što znači da su poeni bili ravnomerno raspoređeni. Prednjačio je Đorđe Gnjato sa 15 koševa i pet skokova, 13 poena postigao je Vuk Danilović uz tri od 11 iz igre, 12 je dodao Andrej Bjelić, dok su po 11 poena dali Luka Roganović i Nikola Karalić. Sa druge strane, u ekipi Slovačke prenjačio je Matus Ribar sa 15, po 11 poena su postigli Bruno Randuška i Matus Gregor, a Samuel Kokavec je dodao 10 koševa.
Srbija je ovom pobedom na najbolji mogući način otvorila Evrobasket u Trentinu, a sledeći meč naša selekcija će igrati sa Turskom, već sutra od 20:30 časova. Srbija se nalazi u grupi D, u kojoj je osim pomenutih selekcija još i Danska, a sve četiri reprezentacije će se plasirati u narednu fazu, odnosno osminu finala, koja se igra na ispadanje.