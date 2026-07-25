Mladenović: Ako Dragojević bude slušao savete ostaviće značajan trag na Ajbroksu

Mladenović smatra da doskorašnjem vezisti Partizana neće biti lako na Ajbroksu zbog velike razlike između srpskog i škotskog fudbala. Ipak, mlad je, naučiće, pa će opravdati obeštećenje od 5.000.000 evra (plus 500.000 evra bonusa) koje su Policajci uplatili beogradskom klubu.

“Rendžers je najveći klub u Škotskoj. To je klub sa tradicijom i sjajnim navijačima, koji dolaze po svakom lošem vremenu da podrže tim. Sa talentom koji poseduje, Vanja definitivno može da postane prvotimac Rendžersa. Verujem da će i on da napreduje igrajući tu. Naravno, potrebno mu je vreme da se adaptira, pošto dolazi iz Superlige Srbije. U Škotskoj su način rada i vremenski uslovi potpuno drugačiji. Međutim, verujem da može da bude uticajan na ekipu”, uverava Mladenović u izjavi za Dejli Rekord.

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Priznao je da mu sa 28 godina nije bilo lako da se navikne na sever Britanskog ostrva, da je zbog toga ostao tako kratko. Ipak, uveren je Mladenović da će Dragojeviću biti mnogo lakše, pre svega zato što je osam godina mlađi.Ž

“Ono što je takođe dobro za njega je što je došao u Rendžers mlad. Kada sam ja došao u Glazgov imao sam mnogo problema sa adaptacijom. Takođe, Vanja je agresivan fudbaler, što je dobro za škotski fudbal. Ako bude igrao kao u Partizanu, odnosno pokrivao veliku površinu i ulazio direktno u duele, što on i voli, proćiće dobro. Rendžers je doveo Vanju kao mladog igrača, uložio je novac i on će sigurno dobiti šansu. Ako bude slušao i usvajao savete od ljudi iz kluba, ostaviće značajan trag na Ajbroksu”, zaključuo je Mladenović.

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