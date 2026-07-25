Sprema se nešto veliko: Arsenal krenuo po Vinisijusa! Realova poslednja šansa za prodaju

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I ova vest ima mnogo više logike od one da se za Alvareza daju Đekereš i pare, jer braniocu engleske krune zaista treba krilni napadač, a Vini je izgleda taj profil. Čak bi moglo da se kaže da bi u evropskom fudbalu mogao da nastane domino efekat ako Real Madrid zaista dogovori transfer Jana Diomandea iz Lajpciga za približno 120.000.000 evra, o čemu se sada govori. To bi značilo da Vini može i da ide, čak iako bi Diomande prvenstveno u Blankose stigao da popuni desni napadački bok gde Rodrigo, Franko Mastantuono i Braim Dijaz ne donose željeni kvalitet, mada reprezentativac Obale Slonovače može da igra i levo.

Potpisnik vesti o Arsenalovom interesovanju za Vinija je dobro obavešteni novinar Atletika Dejvid Ornštajn koji ovog leta "šije" konkurenciju sa vestima. Nije tajna da su pregovori Reala i brazilskog ofanzivca odavno zapali u ćorsokak i da dve strane ne mogu da se nađu oko plate i drugih uslova.

Arsenal je spreman da to iskoristi, naročito zato što u Madridu ne nameravaju da dozvole da Vini ode kao slobodan igrač i da klub ne dobije nikakvo obeštečenje. Pogotovo jer mu sledeće sezone na naplatu stiže veliki iznos novca na ime “loyalty” bonusa.

U ovom trenutku nije bilo nikakvih razgovora klubova oko mogućeg transfera, ali u Arsenalu postoji koncenzus oko toga da se krene po potpis Brazilca. Florentino Perez teško da će pristati da razgovara o prodaji bez ponude u rangu od 100.000.000 evra, bez obzira na to što je Brazilac u poslednjoj godini ugovora. Tim novcem bi se pokrio veći deo troška za dovođenje Diomandea koji je zajedno sa Rodrijem prioritet u ovoj fazi prelaznog roka.