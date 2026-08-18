Pandurović: Imali smo što Vojvodina nije

Protiv OFK Beograd Mozzart Beta u domaćem ambijentu nije valjalo ništa, a na gostovanju Crvenoj zvezdi bilo je dobro sve, osim rezultata. Onda je na Gradski stadion stigla Vojvodina i - sve se poklopilo. Novi Pazar je postigao golova kao u prethodna četiri kola Mozzart Bet Superlige, usput treći put zaključao mrežu, premijerno otkako je između stativa stao bonus Bogdan Matijašević .

Uz Kahima Diksona na turbo pogon, upravo je Matijašević bio najzaslužniji za kapitalnih 2:0 u korist čete Strahinje Pandurovića, koji su Plave sa neprijatne 12. pozicije katapultirali u vodeći sekstet. Iako je neukusno donositi zaključke na osnovu 180 minuta provedenih na terenu, deluje da su Pazarci, posle Željka Samčovića, opet uboli sa golmanskom pozajmicom iz Lučana. Ovacije iz 4.500 grla došle su kao nagrada za fenomenalne odbrane momka čije je prethodno iskustvo u Dragačevu nabaždareno u ukupno 214 seniorskih minuta. Pandurović je u trenerski dosije upisao drugi superligaški skalp. Nakon što je na debiju kraj Jošanice nadmudrio Feđu Dudića i slavio minimalcem protiv kragujevačkog Radničkog 1923, u vojevanju sa Markom Savićem i Starom damom iz Srpske Atine bio je duplo ubedljiviji. „Pokušali smo da iskoristimo činjenicu da igrači Vojvodine još uvek nisu prihvatali sve što od njih traži kolega Savić. Patili smo svi zajedno na terenu, baš dobro smo patili svesni da nećemo biti u prilici da igramo skroz kako želimo, jer su se dosta pitali i Novosađani. Na kraju smo imali sve što protivnik nije - agresivnost i karakter“, kaže Pandurović.

Na poluvremenu je pokušao da deluje preventivno zamenivši na sredini moćnog, ali „požutelog“ i povremeno previše borbenog Papu Gadioa. Senegalac na pozajmici iz ruskog Ahmata ustupio je mesto Skimi Togbeu, a tinejdžer iz Gane je samo devet minuta kasnije zaradio crveni karton. Šef struke Plavih razmišljao je racionalno, ali fudbal je živa stvar i dosta toga je nemoguće predvideti. „Mnogo je lakše igrati pred našom publikom nego na strani, čak i sa čovekom manje. Petorica momaka što su ušli sa klupe izneli su to fenomenalno. Čestitam svima na pobedi“. Prvi gol potpisali su asistent Džonson Dauda i egzekutor Dikson, dok je tačku prvencem stavio Fejsal Mulić na dodavanje Diksona, kojeg je maestralno proigrao Nikola Stanković. Sa oporavljenim Mulićem u timu su Pazarci u tri meča napakovali sedam bodova, bez njega su na nula iz dva. Osim što je zatresao mrežu Vojvodine, povratnik u rodni grad i srpski fudbal posle 14 i kusur godina dobijao je duele, čuvao loptu i pravovremeno odlagao na stranu, istovremeno ispred Matijaševića delovao kao protivvazdušna odbrana kalibra 203 centimetra. „Moram na sve načine da pomognem ekipi. Malo nekada trpi igra u ofanzivi, ali uspem sve nekako da postignem. Prvi gol i meni mnogo znači za samopouzdanje, ali najbitnija su tri boda. Primetio sam da je golman izleteo, rekoh sebi da maksimalno istrčim. Bog me je nagradio. Dao sam sličan gol dok sam igrao u Izraelu, samo što sam tada prešao golmana. Ovo je bilo na praznu mrežu. Nadam se da će biti još više golova i više bodova. Mnogo nam je pomogla publika, hvala im na podršci. Nema gde nisam igrao, ali nigde nema kao u Pazaru“, priča Mulić za Mozzart Sport.