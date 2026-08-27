Pao rekordan Amusnet džekpot u Mozzartu: Srećni dobitnik bogatiji za više od 60 MILIONA dinara!
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Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 17:21
Ljudi moji, je li to moguće?
Fantastične vesti stižu iz Mozzarta — isplaćen je najveći Amusnet džekpot u istoriji onlajn kazina u Srbiji! Srećni igrač je na popularnoj igri 100 Burning Hot Buy Bonus jednim spinom osvojio neverovatnih 60.273.520 dinara.
Da rekordi u Mozzartu služe da bi se rušili, potvrđuje i serija spektakularnih dobitaka tokom ove godine. Nakon martovskog kazino rekorda od 58 miliona i avgustovskog dobitka od 50 miliona na sportskom klađenju, današnja isplata postavila je potpuno novi standard u regionu.
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Nagradni fondovi iz minuta u minut ponovo rastu, a pitanje koje svi postavljaju jeste: ko je sledeći rekorder?
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