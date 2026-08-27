U strahu od ispadanja duboki su džepovi: Hal s trojcem prebacio 130.000.000 utrošenih ovog leta

Ipsvič će da ide na iznad 200.000.000, Koventri Siti je trenutno na trošku od 148.550.000, a u finišu prelaznog roka pojačava i treći novajlija u Premijer ligi i po svim prognozama prvi kandidat za ispadanje – Hal Siti. Tim Sergeja Jakirovića danas je ozvaničio Mohameda Alija Čoa, a pride je dogovorio dva nova pojačanja za narednu sezonu, pa će u Kingston stići i Iljas Ansa i Robinio Vaz.

Mohamed Ali Čo je već prošao preglede pred 18.000.000 evra vredan transfer iz Nice, a potom je danas zadužio opremu. Ima 22 godine, kao omladinac je bio član Evertona, a može da igra na svim pozicijama u napadu. Jurio ga je Hal još početlom leta, ali tada nije bilo dogovora. Sada su se vratili, podigli ulog i uspeli.