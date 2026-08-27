U strahu od ispadanja duboki su džepovi: Hal s trojcem prebacio 130.000.000 utrošenih ovog leta
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 17:15
Poslednje akvizije su Mohamed Ali Čo, lljas Ansa i Robinio Vaz
Ipsvič će da ide na iznad 200.000.000, Koventri Siti je trenutno na trošku od 148.550.000, a u finišu prelaznog roka pojačava i treći novajlija u Premijer ligi i po svim prognozama prvi kandidat za ispadanje – Hal Siti. Tim Sergeja Jakirovića danas je ozvaničio Mohameda Alija Čoa, a pride je dogovorio dva nova pojačanja za narednu sezonu, pa će u Kingston stići i Iljas Ansa i Robinio Vaz.
Mohamed Ali Čo je već prošao preglede pred 18.000.000 evra vredan transfer iz Nice, a potom je danas zadužio opremu. Ima 22 godine, kao omladinac je bio član Evertona, a može da igra na svim pozicijama u napadu. Jurio ga je Hal još početlom leta, ali tada nije bilo dogovora. Sada su se vratili, podigli ulog i uspeli.
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Sa druge strane, Iljas Ansa nije još prošao preglede, ali danas stiže pred selidbu koja će postati najvrednija prodaja u istoriji Uniona iz Berlina, pošto će Hal dati oko 25.000.000 evra. Mladi reprezentativac Nemačke je sa svojih 197 centimetara prošle sezone postigao pet golova u Bundesligi.
Kao i Iljas Ansa, pred potpisom je i Robinio Vaz. Francuski napadač stići će iz Rome na plaćenu pozajmicu od 2.000.000 evra, a ugovoren je i mogući otkup za 30.000.000 evra.
Sa ta tri transfera ukupan trošak Hala ovog leta popeće se na nešto iznad 130.000.000 evra, pošto je pre njih već desetorica igrača zadužilo opremu Tigrova. Među njima, najvredniji su bili pomenuti Ansa, pa Nobel Mendi (23.400.000 evra/Rajo Valjekano), Konstantinos Colakis (23.300.000/Olimpijakos), Čo, Lukas Herington (14.800.000/Kolorado)…
Bornmut, Brentford, Kristal Palas, Everton, Fulam, Lids, Notingem Forest, Sanderlend… Svi oni su ovog leta potrošili manje nego Hal Siti.
Hal bi rado uzeo i Brentfordovog Fabija Karvalja, ali ga klub ne pušta, iako je dugo bio povređen i još ne igra. S druge strane ima i interesovanja za Halove fudbalere, Šefild junajted tako juri Kodija Dramea, koji je privukao i pažnju Stouka, Prestona i Milvola, ali bi on najradije da se oproba u Premijer ligi, a ne da ide nazad u Čempionšip. Bio je odličan protiv Mančester junajteda u prvom kolu nove sezone.