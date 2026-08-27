Zvanično: Marmuš! Makar 150.000.000 evra će Totenhem uplatiti Sitiju za otpatke

Spursi su zvanično doveli Marmuša na besplatnu pozajmicu, ali će ga skupo platiti na kraju sezone jer je otkup obavezan. I to po fiksnoj ceni od 50.000.000 funti. Plus 10.000.000 funti kroz bonuse. Prevedeno u evre, Totenhem plaća sigurnih 58.300.000 evra i makar polovinu bonusa (11.650.000 evra) jer su lako ostvarivi. Dodajte tu da je transfer Savija u osnovi iznosio 75.000.000 funti (87.440.000 evra) i da je polovina njegovih bonusa od 10.000.000 funti lako ostvariva, pa je jasno zaključiti da će londonski klub u narednih godinu dana u kasu Građana uplatiti oko 155.000.000 evra. Bez one druge polovine bonusa za obojicu koja iznosi preko 10.000.000 evra.

Za rezerviste?!

Siti je Marmuša doveo pre godinu i po dana kao senzaciju jesenjeg dela sezone iz Ajntraht Frankfurta i platio 75.000.000 evra da odigra ulogu koju je ranije imao Hulijan Alvarez kao podrška Erlingu Halandu. Nije mu se isplatilo… Iako je dobro krenuo i do kraja sezone dao osam golova na 22 meča u svim takmičenjima. Međutim, prošle sezone je potpuno nestao iz prvog plana. Igrao je na samo 21 meču u Premijer ligi i nijednom svih 90 minuta! Gvardiola ga je 13 puta uveo sa klupe, a osam puta zamenio. Egipćanin je u tako nepoverljivom ambijentu upisao po tri gola i asistencije, a dolaskom novog trenera mu se situacija dodatno pogoršala.

Marmuša i u Totenhemu čeka uloga polušpica. Pored Solankea i Rišarlisona, De Zerbi je tražio drugačiji tip napadača i nada se da ga je dobio u Egipćaninu. Nešto što Totenhem nema od odlaska klupske legende Sona.

Sa njegovim dolaskom, klub iz Severnog Londona je (kada se računa obavezan otkup pozajmice) premašio granicu od 400.000.000 evra za pojačanja. I tu je verovatno kraj velike letnje rekonstrukcije. Sada će sve oči biti uprte u Roberta de Zerbija da sprovede u delo viziju koju je klub skupo platio.