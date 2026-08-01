Saša Ilić: Dešavaju nam se nagli padovi iz kojih se teško izvlačimo

„Ne mogu da delim nešto specijalno. Mi smo mlada ekipa, koja ima oscilacije u igri. Meni je to neverovatno da uđemo u utakmicu onako kako očekujemo, ali da se desi nagli pad i teško se izvlačimo iz svega toga. Na poslednjoj utakmici presedeli smo prvo poluvreme, napravili smo, što se meni ne sviđa, mnogo jednostavnih tehničkih grešaka. U drugom poluvremenu je izgledalo dosta bolje. Nije savršeno, ali je jedina pozitivna stvar pobeda protiv UNA Štrasen“, rezimirao je Ilić.

Najavio je trener Partizana da će početi da smanjuje rotacije igrača u startnoj postavi.

„Od postojećeg igračkog kadra samo dvojica nisu dobila šansu u prethodne četiri utakmice. Tako smo planirali. Dolaze sve teže utakmice, biće smanjene rotacije, neki igrači će biti na terenu mnogo više, ali nećemo nikog zanemariti. Umor ne priznajem“.

Biranim rečima je Ilić pričao o narednom protivniku IMT-u.

„To je ekipa koja igra izuzetno disciplinovano, takmičarski. Trener Popović je izuzetan stručnjak. Novičić izvodi fantastično prekide. Neke igrače poznajem, Šapića sam trenirao. Ali, razmišljam najviše o mojoj ekipi, kako da budemo na boljem nivou nego na prethodnim mečevima. Moramo da se potrudimo da podižemo nivo igre, jer jedino tako možemo do tri boda“.

Milan Vukotić i Že nisu putovali sa ekipom u Luksemburg, ali će biti na raspolaganju Iliću za sutrašnju utakmicu, mada verovatno ne od početka.