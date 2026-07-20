Partizan posle Luksemburga ide u Litvaniju ili Kazahstan

Naravno, uvek je na mestu ona izreka „prvo skoči pa reci hop“, ali Partizan zaista ne bi trebalo da ima problema da najpre prođe Unu Štrasen iz Luksemburga, klub koji je ovog leta tek prvi put u istoriji zabeležio pobedu na međunarodnoj sceni. Prvi duel je u četvrtak u Beogradu, a revanš potom u Luksemburgu.

Ako tu prvu prepreku preskoči, crno-bele čeka let istočno, samo je pitanje da li bliže Baltiku, gde je Panevežis ili će to biti daleki put do Kazahstana.

Panevežis je pre pet godina igrao sa Vojvodinom u kvalifikacijama za Ligu konferencije i srpski klub je dobio oba meča sa po 1:0. Kada je Tobol u pitanju, nije nepoznat srpskim ljubiteljima fudbala, jer su treneri u tom klubu bili srpski stručnjaci Milan Milanović i Milić Ćurčić, a u sezoni 2021/22 tamo je igrao Zoran Tošić. Danas dres kazahstanskog predstavnika nosi srpski napadač Uroš Milovanović.

Kazahstano prvenstvo je, inače, u punom pogonu, odigrano je 18 kola, a Tobol trenutno zauzima deveto mesto. U toku je i liga Litvanije, odigrano je 20 rundi, a Panevežis je na osmoj poziciji od deset klubova.