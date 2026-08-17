Pazar sa Mulićem napada Lale, Kocebu duže van stroja

Pazar će Staru damu dočekati bez jednog od dvojice strelaca u prethodne četiri utakmice. Naime, Fjeri Kocebu je povredio meniskus i neko vreme Pandurović na njega neće moći da računa. Optimisti veruju da bi Holanđanin relativno brzo mogao da se vrati redovnom treningu, ali realnija je jednomesečna ili pauza od čitavih šest sedmica. Popriličan hendikep za kolektiv koji u svojim redovima ima samo dvojicu kadrih da kvalitetno odgovore obavezama na sidru.

A, drugi centralni napadač, tačnije prvi izbor na toj poziciji, zbog problema sa zadnjom ložom propustio je poslednja dva meča. Pandurovićev tim sa Fejsalom Mulićem upisao je četiri boda u prva dva kola i to bez primljenog gola, dok su bez povređenog diva usledila dva uzastopna neuspeha praćena gol-razlikom 1:6. Iako špic visok 203 centimetra nije zatresao mrežu rivala u trijumfu nad kragujevačkim Radničkim 1923 na Gradskom stadionu (1:0) i remiju sa Mladošću u Lučanima (0:0), a mogao je da se upiše barem dva puta, njegovo prisustvo na terenu od ogromnog je značaja za ekipu. Brojni simpatizeri Pazara veruju da će povratnik u srpski fudbal i svojevremeno mladi reprezentativac naše zemlje biti čovek odluke protiv Lala.

Pandurović je ukazao i na opasnosti što vrebaju sa suprotne strane, apostrofirajući snagu protivnika prema napred. Pohvalio je vezni red Vojvodine i malo se zadržao kod jednog imena.

"Mnogi njihovi fudbaleri mogu jednim potezom da reše utakmicu, pogotovo Lazar Ranđelović. Sjajno igra, u fenomenalnoj je formi. Svakako da ćemo malčice više pažnje da obratimo na njega", najavio je trener Novog Pazara.

Protiv Crvene zvezde je između stativa debitovao Bogdan Matijašević, što je Panduroviću olakšalo rešavanje obaveznih bonus rebusa. Realno je da pozajmljeni Lučanac opet dobije poverenje šefa struke, dok je drugi prvotimac rođen posle 1. januara 2004. godine sasvim sigurno Ahmed Hadžimujović. U formaciji 4-2-3-1, Novi Pazar bi trebalo da izgleda ovako: Matijašević - Miljković, Hadžimujović, Marinković, Dadić - Gadio, Davidović - Dauda, Sadi, Dikson - Mulić.

MOZZART BET SUPERLIGA, 5. KOLO

Subota

Radnik - Mačva 2:1 (1:0)

/A. Pejović 25, Kvarši 48 - L. Pejović 79/

Čukarički - OFK Beograd Mozzart Bet 2:0 (1:0)

/Miladinović 19, Nikolić 77/

Nedelja

IMT - Radnički Niš 0:0

Partizan - Radnički Kragujevac 0:1 (0:1)

/Sremčević 45/

Zemun - Mladost 0:1 (0:1)

/Tašovski 9/

Ponedeljak

20.00 (3.70) Novi Pazar (3.50) Vojvodina (2.00)

Odloženo

Železničar - Crvena zvezda

***Kvote su podložne promenama