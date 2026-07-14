Pedri, najveća dilema španske startne postave
Vreme čitanja: 3min | uto. 14.07.26. | 10:18
Bio je starter do utakmice sa Belgijom, kada ga je na najbolji način odmenio Fabijan Ruiz
Nije lako biti selektor Španije. Treba u tom moru talenta izabrati najboljih dvadesetak, a onda među njima i startnih 11. Uvek će biti povoda za pitanja zašto ovaj, a ne onaj. Toliko majstora na jednom mestu zadaju ozbiljne probleme treneru. Kaže se "slatke muke", a zapravo je u pitanju glavobolja koja stvara nesanicu. Pored fudbalskog znanja treba biti i ozbiljan pedagog, psiholog, roditelj, drugar... Ko zna šta još, ali Luis de la Fuente je pokazao da ima sve kvalitete za tu ulogu. Na mesto selektora Španije došeo je pomalo iznenađujuće, umesto Luisa Enrikea čija je ekipa zaustavljena u osmini finala Mundijala u Kataru. Prethodno je radio u mlađim selekcijama nacionalnog tima, tako da je to zapravo bilo iznenađenje za širu javnost, ne i FS Španije. Postavljanje De la Fuentea ispostavilo se kao odlično proračunat potez. Nasledio je ekipu igrača od kojih je mnoge dobro poznavao, a dodao im je momke sa kojima je već uveliko sarađivao. I, uspesi su počeli da se nižu... Osvojena je Liga nacija, pa Evropsko prvenstvo, sigurno prvo mesto u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i sada je red na najveći izazov - polufinale Mundijala protiv Francuske.
Bez većih problema stigla je Španija među četiri najbolje reprezentacije, međutim, večeras je čeka finale pre finala (21.00). Sastaće se dve selekcije koje su pokazale najviše u dosadašnjem toku turnira u SAD, Meksiku i Kanadi. Samouvereno su stigle do polufinala, ali samo jedna će nastaviti.
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Španci, naravno, veruju da će to biti njihovi fudbaleri, ali u utorak su se probudili sa jednom dilemom: ko će biti u startnoj postavi, Pedri ili Fabijan Ruiz. "Pedri, državno pitanje", naslov je na portalu uglednog AS-a.
Utorak, 21.00: (2,45) Francuska (3,25) Španija (3,30)
Barselonin as je bio starter u svim mečevima do okršaja sa Belgijom, kada ga je selektor ostavio na klupi i uveo u 55. minutu umesto Ruiza, koji se selektoru odužio za poverenje na najbolji način - golom. Ne blista Pedri na ovom turniru kao što je u finišu sezone igrajući za Barsu, ali i ima ogroman uticaj na igru Španije. Vezista je sa najviše osvojenih lopti na protivničkoj polovini i, uz Rodrija, igrač sa najviše preciznih dodavanja u finalnoj trećini terena od svih na tekućem Mundijalu.
"Pedri ne može da igra za nas onako kako igra za Barselonu, jer je naš stil drugačiji. Možda imamo neke sličnosti, ali je drugačije. Pojedini zahtevi su drugačiji, imamo drugačiji pristup fudbalu", objasnio je De la Fuente posle utakmice sa Belgijom.
Rekao je selektor i da je razgovarao sa 23-godišnjim vezistom.
"On se najbolje oseća kada je pred protivničkim kaznenim prostorom. Voli kada ima prostor za završno dodavanje, šut ili prodor u protivnički šesnaesterac. Imamo igrače poput Rodrija i Zubimendija, koji utiču na ponašanje igrača pored sebe. Pedri zbog svojih sposobnosti može da igra i kao 'šestica' i kao 'osmica' ili 'desetka'. Volim kako igra za Barselonu, a volim ga i u reprezentaciji", diplomatski je izjavio Luis de la Fuente.
Povratak Pedrija u startnu postavu za večerašnju utakmicu ne bi morao da znači i izostavljanje Fabijana Ruiza. Posle dobre partije protiv Belgije, fudbaler Pari Sen Žermena bi mogao da ostane starter u trouglu sa Pedrijem i Rodrijem, a da se Dani Olmo preseli na levo krilo, dok bi Aleks Baena u tom slučaju morao na klupu. S obzirom na odlične Olmove partije u ulozi ofanzivnog veznog, bila bi šteta pomerati ga. A, to je onda dodatni problem za Luis de la Fuentea...
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