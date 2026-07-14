Pedri, najveća dilema španske startne postave

Španci, naravno, veruju da će to biti njihovi fudbaleri, ali u utorak su se probudili sa jednom dilemom: ko će biti u startnoj postavi, Pedri ili Fabijan Ruiz. "Pedri, državno pitanje", naslov je na portalu uglednog AS-a.

Utorak, 21.00: (2,45) Francuska (3,25) Španija (3,30)

Barselonin as je bio starter u svim mečevima do okršaja sa Belgijom, kada ga je selektor ostavio na klupi i uveo u 55. minutu umesto Ruiza, koji se selektoru odužio za poverenje na najbolji način - golom. Ne blista Pedri na ovom turniru kao što je u finišu sezone igrajući za Barsu, ali i ima ogroman uticaj na igru Španije. Vezista je sa najviše osvojenih lopti na protivničkoj polovini i, uz Rodrija, igrač sa najviše preciznih dodavanja u finalnoj trećini terena od svih na tekućem Mundijalu.

"Pedri ne može da igra za nas onako kako igra za Barselonu, jer je naš stil drugačiji. Možda imamo neke sličnosti, ali je drugačije. Pojedini zahtevi su drugačiji, imamo drugačiji pristup fudbalu", objasnio je De la Fuente posle utakmice sa Belgijom.

Rekao je selektor i da je razgovarao sa 23-godišnjim vezistom.

"On se najbolje oseća kada je pred protivničkim kaznenim prostorom. Voli kada ima prostor za završno dodavanje, šut ili prodor u protivnički šesnaesterac. Imamo igrače poput Rodrija i Zubimendija, koji utiču na ponašanje igrača pored sebe. Pedri zbog svojih sposobnosti može da igra i kao 'šestica' i kao 'osmica' ili 'desetka'. Volim kako igra za Barselonu, a volim ga i u reprezentaciji", diplomatski je izjavio Luis de la Fuente.

Povratak Pedrija u startnu postavu za večerašnju utakmicu ne bi morao da znači i izostavljanje Fabijana Ruiza. Posle dobre partije protiv Belgije, fudbaler Pari Sen Žermena bi mogao da ostane starter u trouglu sa Pedrijem i Rodrijem, a da se Dani Olmo preseli na levo krilo, dok bi Aleks Baena u tom slučaju morao na klupu. S obzirom na odlične Olmove partije u ulozi ofanzivnog veznog, bila bi šteta pomerati ga. A, to je onda dodatni problem za Luis de la Fuentea...

KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA

2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina