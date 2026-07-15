Peković: Zaboravite na Mundijal, podrška sa tribina daće nam vetar u leđa

Ono što je pomalo nezgodna stvar je što se meč igra od 21.00, kada je na programu i drugo polufinale na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, između Argentine i Engleske. Ipak, u taboru Sutjeske se nadaju da to neće smanjiti posetu i da će sa tribina imati veliku podršku.

"Možemo i moramo da budemo zadovoljni sa onim što smo prikazali u prvom meču. Ostaje žal za tim primljenim golom u poslednjem minutu utakmice. Igramo kod kuće, svesni smo da imamo aktivan rezultat i da moramo da anuliramo njihovu prednost. Moramo da budemo oprezni, ne možemo da srljamo, jer znamo da je Kairat dobra i kvalitetna ekipa. Moramo da budemo oprezni i strpljivi. Način na koji smo igrali tamo nam daje nadu u prolazak. Želja je da budemo disciplinovani, da iskoristimo prostor koji nam se stvara i da iz tih situacija pokušamo da ugrozimo gol protivnika", poručio je trener Sutjeske, Milorad Peković.

21.00: (4,90) Sutjeska (3,60) Kairat (1,75) - 1:2

Stručni štab Nikšićana imao je priliku da detaljno analizira prvi susret, tako da u redovima crnogorskog predstavnika provejava optimizam uoči revanša.

"Sigurno da je prednost kada imate ritam, kada ste u sezoni, ali, mi se na to ne obaziremo. Spremamo se za utakmicu, momci su u prvom meču pokazali zavidan nivo. Probali smo da se odmorimo i osvežimo i spremno dočekamo revanš", dodao je Peković.

Veliki plus je što će imati na raspolaganju kompletan tim, a kapiten Vladan Giljen smatra da Nikšićani imaju sve što je potrebno da se suprotstave šampionu Kazahstana.

"U prvoj utakmici smo videli da možemo da igramo. Mislim da smo ih tada precenili, a oni nas potcenili. Ne ulazimo u meč sa belom zastavom iako imamo gol zaostatka. Nadam se da će tribine biti pune i da ćemo napraviti dobar rezultat. Znamo da termin nije baš najbolji. Siguran sam da će ljudi koji vole Sutjesku doći, da će tribine biti ispunjene i da ćemo dati maksimum i obradovati sve Nikšićane", kaže Giljen.

I Peković očekuje da sa tribina stigne ključna pomoć ekipi u nastojanju da preskoči prvu prepreku.

"Mislim da je Kairat atraktivan protivnik, da imamo dobar rezultat i to je sigurno dobra uvertira za revanš. Podrška bi nam značila i sigurno će biti dosta publike, što sigurno ide nama u prilog. Ovo je poseban momenat, značiće nam podrška svih ljudi koji vole Sutjesku. Prisustvo navijača će nam dati vetar u leđa", zaključio je trener Peković.

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LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)

Utorak

KuPS - Vardar 2:3 (0:0, 0:2) - prvi meč (2:0)

/Arma 100, Parzišek 105+1 - Savolainen 59 autogol, Zakarić 90+1 penal, Pulejo 102/

Iberija 1999 - Flora (5,20) 2:2 (2:0) - 3:2

/Sikarulašvili 13, 36 - Varjund 69, Sapinen 84 penal/

Inter Eskaldes - Linkoln Red Imps 1:1 (0:0) - 1:3

/Daku 80 - Mula 62/

Đer - Vikingur 2:2 (2:1) - prvi meč 0:1

/Vitalis pen 38, Torkelson ag 45+1 - Hafsteinson 34, 55/

Riga - Ararat - 3:2 (2:0) - prvi meč 0:2

/Sikeira 14, Ankra 23, Režinaldo 90+4 - Sagojan 46, Sandro Lima 63/

TNS - Sabah - 1:2 (0:2) - prvi meč 0:2

/Lok 89 - Mikels 28, Dašdamirov 42/

Levski - Borac Banjaluka - 4:0 (0:0) - prvi meč 1:1

/Oko Fleks 48, Reinaldo 59, 65, Perea 85/

Drita - Kauno Žalgiris - 2:3 (1:1) - prvi meč 1:1

/Jašari 20, Manaj 53 - Slivka 9, 82, Benhaib pen 90+4/

Šamrok - Florijana 5:1 (2:1) - prvi meč 0:2

/Grejs 7, Vots 29, Mekgavern 48, Burk 61, Birn 73 - Gudelj 13/

Larn - Tre Fjori - 2:1 (1:1) - prvi meč 1:0

/Ridli 25, Bent pen 69 - Menguči 11/

Sreda

19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (5,40) Makslajn (9,00) - 4:1

20.15: (2,55) Atert Bisen (3,25) Ki Klaksvik (2,60) - 1:2

21.00: (4,90) Sutjeska (3,60) Kairat (1,75) - 1:2

21.00: (1,80) Egnatija (3,50) Petroklub (4,70) - 1:1

*** kvote su podložne promenama