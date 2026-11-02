Efes se razigrao u drugom poluvremenu, na krilima Pejna stigao do nove pobede
Vreme čitanja: 2min | pon. 02.11.26. | 18:14
Bivši košarkaš Partizana Mozzart Beta predvodio je tim iz Istanbula sa 16 poena i sedam asistencija
U dobroj formi dočekao je Petkim novo kolo turskog prvenstva. Ekipa iz Izmira vezala je dve pobede, među kojima je i veliki trijumf nad Fenerbahčeom, pa je pred svojim navijačima želela da skine skalp još jednom evroligašu, Anadolu Efesu.
Ipak, ni tim Pabla Lasa nije u ovaj susret ušao bez razloga za optimizam. Posle debakla početkom nedelje protiv Hapoela iz Tel Aviva (118:88), Efes je samo dva dana kasnije pokazao potpuno drugačije lice i ubedljivo savladao Panatinaikos (83:68). Dobru formu turski tim potvrdio je i u Izmiru, gde je slavio rezultatom 87:77 i tako upisao drugu uzastopnu pobedu u domaćem prvenstvu.
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Od dolaska u Efes, Kameron Pejn pruža odlične partije, ali je u poslednja dva susreta posebno do izražaja došla njegova uloga organizatora igre. Američki bek je u tim mečevima zabeležio najviše asistencija otkako je obukao dres istanbulskog kluba. Protiv Panatinaikosa upisao ih je osam, dok je večeras pobedi doprineo sa sedam.
Petkim prvo poluvreme završio sa prednošću i nagovestio da bi mogao da priredi još jedno iznenađenje, nastavak je doneo potpuno drugačiju sliku na parketu. Efes je u trećoj četvrtini značajno podigao nivo igre, pre svega u odbrani, i taj deo susreta dobio rezultatom 22:9, čime je potpuno preokrenuo tok utakmice. Domaćin nije uspeo da se oporavi od loše treće deonice, pa je ekipa Pabla Lasa u završnici sačuvala stečenu prednost i stigla do pobede.
U pobedničkoj ekipi, Pejn je pored sedam asistencija bio i najefikasniji sa 16 poena, koliko je ubacio i Džordan Lojd. Za Petkim, Kris Horton upisao je 16 poena uz deset skokova.