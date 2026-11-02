Efes se razigrao u drugom poluvremenu, na krilima Pejna stigao do nove pobede

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Od dolaska u Efes, Kameron Pejn pruža odlične partije, ali je u poslednja dva susreta posebno do izražaja došla njegova uloga organizatora igre. Američki bek je u tim mečevima zabeležio najviše asistencija otkako je obukao dres istanbulskog kluba. Protiv Panatinaikosa upisao ih je osam, dok je večeras pobedi doprineo sa sedam.

Petkim prvo poluvreme završio sa prednošću i nagovestio da bi mogao da priredi još jedno iznenađenje, nastavak je doneo potpuno drugačiju sliku na parketu. Efes je u trećoj četvrtini značajno podigao nivo igre, pre svega u odbrani, i taj deo susreta dobio rezultatom 22:9, čime je potpuno preokrenuo tok utakmice. Domaćin nije uspeo da se oporavi od loše treće deonice, pa je ekipa Pabla Lasa u završnici sačuvala stečenu prednost i stigla do pobede.

U pobedničkoj ekipi, Pejn je pored sedam asistencija bio i najefikasniji sa 16 poena, koliko je ubacio i Džordan Lojd. Za Petkim, Kris Horton upisao je 16 poena uz deset skokova.