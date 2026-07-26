Pljušte pohvale na račun Matije Popovića: Sazreo je, pokazaće šta sve može

Već u prvoj sezoni je na momente nagoveštavao da poseduje ogroman talenat, a na početku nove srpski fudbaler Matija Popović je izbio u prvi plan ruske javnosti. Jedan je od junaka pobede CSKA iz Moskve nad Baltikom (2:1) na premijeri Premijer lige Rusije zasluženo je dobio javne pohvale od svog trenera Dmitrija Igdisamova, ali i od nekadašnjeg reprezentativca Srbije Zorana Tošića.

Popović nije bio direktan strelac, ali posle njegovog šuta u 33. minutu Eduardo Anderson je prosledio loptu u sopstvenu mrežu za 1:1. Već tri minuta posle toga su Armejci stigli do preokreta preko Kirila Glebova.