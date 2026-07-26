Pljušte pohvale na račun Matije Popovića: Sazreo je, pokazaće šta sve može
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 20:17
Jedan od junaka prve pobede CSKA Moskve ove sezone uživa u minutima slave u Rusiji
Već u prvoj sezoni je na momente nagoveštavao da poseduje ogroman talenat, a na početku nove srpski fudbaler Matija Popović je izbio u prvi plan ruske javnosti. Jedan je od junaka pobede CSKA iz Moskve nad Baltikom (2:1) na premijeri Premijer lige Rusije zasluženo je dobio javne pohvale od svog trenera Dmitrija Igdisamova, ali i od nekadašnjeg reprezentativca Srbije Zorana Tošića.
Popović nije bio direktan strelac, ali posle njegovog šuta u 33. minutu Eduardo Anderson je prosledio loptu u sopstvenu mrežu za 1:1. Već tri minuta posle toga su Armejci stigli do preokreta preko Kirila Glebova.
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Popović je ostao na terenu do 84. minuta, posle čega je dobio veliki aplauz sa tribina. Posle utakmice Dmitrij Igdisamov je direktno pohvalio učenika.
“Važno je što je Matija Popović trenutno u dobroj formi. Napreduje, ne samo taktički već i mentalno. Sazreo je. Veliki je takmičar i baš je tip igrača koji nam je trebao protiv Baltike”, rekao je Igdisamov.
21.00: (1,50) Sevilja (3,90) Seuta (6,25)
Bivši vezista CSKA Zoran Tošić takođe je ispratio utakmicu. Naravno, posebnu pažnju je obratio na svog sunarodnika.
“Drago mi je što je CSKA započela sezonu pobedom. Baš mi se dopada Matija. Nadam se da će on i CSKA imati uspešnu sezonu. Popović je netipičan fudbaler sa veoma dobrim napadačkim kvalitetima. Ako bude igrao standardno siguran sam da će pokazati šta sve može”, kazao je Tošić za ruske medije.
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