Marko Savić sutra na pregovorima u Vojvodini!

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Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 20:36
Lale izabrale Tanjginog naslednika na klupi
(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Novog Sada)
Nije dugo bila upražnjena pozicija šefa stručnog štaba Vojvodine, jer su u rukovodstvu kluba odmah posle ostavke Miroslava Tanjge pikirali njegovog naslednika.
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Kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, Marko Savić u ponedeljak dolazi na finalne pregovore sa Vošom! Ako sve bude proteklo prema očekivanjima, strateg koji je od decembra prošle godine radio kao pomoćnik Slaviše Jokanovića u Al Nasru vraća se u Mozzart Bet Superligu, gde je poslednje vodio ekipu Čukaričkog, a pre toga beležio zavidne rezultate sa Železničarom i Voždovcem.
Pre toga 42-godišnji Beograđanin radio je u Levadiji iz Talina, dok je u Crvenoj zvezdi u dva navrata bio trener u mlađim selekcijama. Postojali su kontakti i u prošlosti između perspektivnog stratega i novosadske Stare dame, konkretno pre dve godine u sezoni kada su Lale promenile četvoricu trenera, ali se kockice tada nisu poklopile.
Sve do sada, jer je teren spreman da Savić i zvanično preuzme Novosađane i sa njima krene da piše novu stranicu nakon odlaska Miroslava Tanjge sa mesta šefa struke.
Na gostovanju u Beogradu, protiv Crvene zvezde, ekipu je vodio Predrag Kandić, iz sistema kluba, a već od sutra Vojvodina bi trebalo da ima novog trenera.
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