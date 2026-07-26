Otmica u Saudijskoj Arabiji: Uključio se najbolji menadžer na svetu, ode Pote kod Rajka i Jan Karla

Do svojevrsne fudbalske otmice došlo je bukvalno preko noći. U subotu uveče, tokom kontrolne utakmice sa Monakom, Pedro Gonsalveš je sa klupe mahnuo navijačima Sportinga i oprostio se od publike na stadionu „Žoze Alvalade“, koji mu je šest godina bio dom. Zaspao je uveren da će od ponedeljka postati član Al Dirije, a onda se u posao umešao Žorž Mendeš.

Pod uticajem najboljeg i najmoćnijeg menadžera današnjice, posao sa Al Dirijom je propao, jer je Mendeš pozvao čelnike Al Itihada i ponudio im svog klijenta. U Džedi ne samo da su pristali, nego su čak i nadmašili ponudu koju je Portugalcima dostavila Al Dirijom. Inicijalna je bila 25.000.000 evra, a Al Itihad je na sto stavio ravno 30.000.000 evra i tako je posao ekspresno sklopljen. Krilni napadač će promeniti smer i iznenada završiti u klubu za koji igraju, između ostalih, njegovi sunarodnici Danilo Pereira i Rožer Fernandeš, ali i Srbi Predrag Rajković i Jan Karlo Simić, kao i zvezde poput Jusefa En Nesirija, Muse Dijabija i Stivena Bergvajna...

Kako je došlo do ovog obrta, pojasnila je A Bola.

„Al Itihad kontroliše Saudijski javni investicioni fond (PIF) — koji drži 75% akcijskog kapitala — kao i Al Diriju. PIF održava direktnu vezu sa saudijskim Ministarstvom sporta, zajedno odlučujući o sudbini fudbalera koje je fond stekao“, navodi ugledni list. „Dogovor vodi agent Žorž Mendeš. Upravni odbor Sportinga je već kontaktiran i sada čeka zvanični dokument za početak pregovora. Ovo je višemilionska bitka za jednog od najznačajnijih igrača Sportinga u poslednjim sezonama. Ako se ponuda ostvari, 30.000.000 evra je blizu onome što je Sporting unapred utvrdio za prodaju prava igrača. Fiksni iznos je varirao kako se tržište kretalo bez ikakvog razvoja događaja, čak je padao na raspon između 20.000.000 i 25.000.000 evra. Povećanje vrednosti je, kako se i očekivalo, veoma po volji uprave Sportinga.“

Lavovi svakako neće dobiti ono čeu su se nadali kada je Pedro Gonsalveš prošlog leta obnovio saradnju do 2030. i kada je otkupna klauzula postavljena na 80.000.000 evra. Zbog konstantnih problema sa mišićima još tada je bilo jasno da ta suma neće biti dostižna, pa je napravljen usmeni dogovor po kome bi uz odgovarajuću naknadu mogao da ode iz kluba. Sve vreme se pominjalo da će to biti iznos između 20.000.000 i 30.000.000 evra, a kada se Al Itihad javio sa tačno 30.000.000 – dileme više nije bilo.

Pedro Gonsalveš je svakako ostavio dubok trag u Sportingu, jer je na 239 mečeva postigao 97 i namestio 56 golova.