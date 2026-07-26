Zvezdin vatromet u prvom delu i Dejanova anestezija Voše u nastavku

Prava je šteta što je po teškom julskom danu, na najvećem srpskom stadionu, bilo nešto više od 8.000 ljudi. Bilo je svega: prilika pred tri gola, tranzicija, šansi, defanzivnih propusta, ali i ozbiljnog sadržaja. Sve je išlo ka tome da srpski šampion, u prethodnoj sezoni, najvežeg rivala razoruža kao i timove iz plej-aut zone Mozzart Bet Superlige. Pojavljivanje Osmana Bukarija na terenu donelo je ozbiljan balans timu Dejana Stankovića , i rasterećeivanje suprotne strane gde su standardni Nair Tiknizjan i Mirko Ivanić . Voša sa košmarom iz duela iz Ajaksa gledala je novi nastavak letnjeg horor filma. Ne, možda Novosađani nisu zaslužili da posle 20 minuta imaju dva gola minusa, ali je domaćin u tom intervalu bio okrutan i efikasan.

Možda je srpski šampion našao model igre gledajući prvo poluvreme, mada je izostanak Veljkovića i Krunića ostavljao mnogo prostora Vojvodini da se igra fudbala. Samo što će za Evropu i potencijalni ulazak u Ligu šampiona biti potrebno da se taj interval ofanzivno furiozne igre produži. Vojvodina je bila konkuretna, ali se u trenucima, kada je trebalo da pojuri izjednačenje, prosto ugasila. Bilo je tu mnogo pasova, unazad, alibi igre, nespremnosti da se preuzme odgovornost. Posebno kada govorimo o najiskusnijim prvotimcima.

Možda bi sve bilo drugačije da Dragan Rosić nije imao svoje veče i potvrdio zvanje jednog od najboljih čuvara mreže domaćeg prvenstva. Skidao je iskusni Užičanin i ono što su svi videli u golu, držeći Crvenu zvezdu na tankoj uzici.

Zvezda je povela posle idealnog centaršuta Bruna Duartea i na drugoj stativi spretnog Osmana Bukarija, dok je samo šest minuta kasnije, sada već tradicionalno, Kostov ušao u nebranjeni prostor, osetio loptu i pogodio mrežu Rosića. Išao je pas u igri Crvene zvezde, brzo je menjana strana, ali Vojvodina je u tom trenutku osetila da visi na litici rezultatske katastrofe i da bi mogla da ostane i bez bodova i ponusa. Oba trenera morali su da improviziju na poziciji ili mestu bonus igrača. Tako se Strahinji Erakoviću pridružio mladi centralni defanzivac Stefan Gudelj, dok je odlični Sukačev glumio levog beka. I morao je mladi fudbaler Vojvodine da podnese ozbiljan muški bol u prvom poluvremenu, jer su konstantno u sprintu ka njemu trčali Jong Vu Seol i Osman Bukari, čim bi na suprtonom boku Mirko Ivanić imao prvi dodir sa loptom. Bio je to mehanizam koji je punio srce i trenersku dušu Dejana Stankovića, koji je posle prvog gola grlio Bruna Duareta i pokazivao mu da je uradio dobar posao.

Mogla je Vojvodina ubrzo da izjednači kada je jednu od kontri povukao Ifet Đakovac (pre toga je i Lazar Ranđelović šutira malo pored gola), ali je ofanzivna orjentacija dala veštačko disanje timu privremenog šefa Predraga Kandića. Zaslužili su gosti gol, koji je ponovo iskreirao odlični Sukačev, gledajući ovako sa strane potencijalno velika prodaja Vojvodine ovog leta.

Oba tima su imali ozbiljne defanzivne propuste, pa je Voša bila blizu izjednačenja kada je udarac Kolarevića odbranio Mateus, a u nastavku udarac Đakovca krznuo je prečku. Sa druge strane Dragan Rosić je držao glavu iznad vode gostima. Na čudesan način je odbranio udarce Ivanića i Duartea, čisto i da golmanske bravure budu mirođija prvog poluvremena sa kumulativno 21 udarcem.

Nastavak je bio bleda senka prvog poluvrema. Nije želeo Dejan Stanković da provocira lošu klimu pred evropske bitke stresan period i uradio je ono što navijači Crvene zvezde ne vole. Žrtvovao je ofanzivu i lepšavost zarad defanzivne sigurnosti i mirnih snova Stefana Gudelja. Malo je tu bilo šansi. Ispred Mateusa Magaljašea – ništa osim šuta Sukačeva. Na drugoj strani Dragan Rosić je nastavio da vadi i „čupa“. Kao kada su pokušavali Kostov, Duarte, i posebno mladi Dimitrije Šarić posle divne lopte Čama Saračevića. Ali, u nadoknadi nije mogao da „iščupa“ kada je Šarić ponovo pokušao.