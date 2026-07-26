Ima novac i hoće da probije sve granice: Arsenal daje rekordnu platu Vinisijusu!
Vreme čitanja: 2min | ned. 26.07.26. | 21:14
Odrešiće kesu londonski klub kao nikada ranije, sprema najveći ugovor u klupskoj istoriji kako bi namamio Brazilca na Emirejts
Zatreslo se fudbalsko tlo i Arsenal čini sve što je u njegovoj moći da vibracije ne prestanu. Bacio je oko na Vinisijusa, želi da iskoristi to što je ušao u poslednju godinu ugovora sa Real Madridom i što nije ni blizu dogovora oko produžetka ugovora i ostanka na Santjago Bernabeuu. Nalazi se u takvoj poziciji da može da zateže i diktira uslove.
Ako neće da mu ispuni želje Real Madrid, ima ko hoće. Arsenal je ozbiljan i, prema pisanju Telegrafa, spreman je da probije sve granice!
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Londonski klub ima dovoljno novca, nema ama baš nikakve finansijske poteškoće u ovom trenutku i očigledno da mu se i te kako dopada ideja da dovede ogromno ime u svlačionicu na Emirejtsu. Strašnog igrača, ali i tempiranu bombu. Prgave je naravi Brazilac, ali kada se ne obazire na stvari oko terena – tada svakome može da napravi pakao. I to bi moglo da prevagne...
Arsenal je spreman da Vinisijusu da rekordnu platu, da odreši kesu kao što nije nikada ranije i da ga učini najplaćenijim igračem u istoriji kluba.
Pa, da sve pojasnimo. Brazilsko krilo ima 470.000 evra bruto na nedeljnom nivou, što dođe oko 24.500.000 evropskih novčanica na godišnjem nivou. Telegraf raspolaže informacijama da to u ovom trenutku Tobdžijama nije nikakav problem, tolika plata ne predstavlja im prepreku. Spremni su u Arsenalu da podignu uloga, čak i da mu daju više od toga.
Već ove godine su u londonskom klubu pokazali i dokazali da mogzu i žele da probiju limite. Bilo je to u situaciji kada je Bukajo Saka nagrađen novim ugovorom – po njemu ima 22.000.000 evra bruto na godišnjem nivou. Elem, dođe li Vinisijus, biće plaćeniji od engleskog reprezentativca i biće to jasan znak da su mere štednje odavno iza Arsenala.
Mogao bi da ima dva ubitačna krila sa poprilično velikim ugovorima za evropske prilike, a samo pre koju godinu sve je bilo obrnuto. Arsenal je morao da reže plate i da rastereti igrački kadar. Oni sa najvećim primanjima morali su da odu, a to su bili Mesut Ozil i Pjer Emerik Obamejan. Zarađivali su oko 400.000 evra bruto na nedeljnom nivou i tada je treneru Mikelu Arteti objašnjeno da će na takve akvizicije morati da pričeka.
Došlo je to vreme kada Arsenalu nije problem toliko da plati, pa i više od toga.