Ima novac i hoće da probije sve granice: Arsenal daje rekordnu platu Vinisijusu!

Zatreslo se fudbalsko tlo i Arsenal čini sve što je u njegovoj moći da vibracije ne prestanu. Bacio je oko na Vinisijusa, želi da iskoristi to što je ušao u poslednju godinu ugovora sa Real Madridom i što nije ni blizu dogovora oko produžetka ugovora i ostanka na Santjago Bernabeuu. Nalazi se u takvoj poziciji da može da zateže i diktira uslove.

Ako neće da mu ispuni želje Real Madrid, ima ko hoće. Arsenal je ozbiljan i, prema pisanju Telegrafa, spreman je da probije sve granice!