Partizan Mozzart Bet se pohvalio: Luka Vildoza je naš!

Bomba Partizan Mozzart Beta je sada i zvanična! Ono što se nagovestilo sinoć, a sada više nema dileme! Luka Vildoza je novi igrač Partizana, ozvaničio je klub iz Humske!

Argentinac je tako novo zvanično pojačanje kluba iz Humske posle Alesandra Pajole, Kevarijusa Hejsa, Lemara Stivensa i Nikole Tanaskovića. Sada se čeka Vendel Mur, kao i ozvaničenja Dereka Vilisa i Kajla Olmana.