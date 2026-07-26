Partizan Mozzart Bet se pohvalio: Luka Vildoza je naš!
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Vreme čitanja: 1min | ned. 26.07.26. | 19:38
Argentinac zvanično oblači crno-beli dres, ugovor potpisan na dve sezone
Bomba Partizan Mozzart Beta je sada i zvanična! Ono što se nagovestilo sinoć, a sada više nema dileme! Luka Vildoza je novi igrač Partizana, ozvaničio je klub iz Humske!
Argentinac je tako novo zvanično pojačanje kluba iz Humske posle Alesandra Pajole, Kevarijusa Hejsa, Lemara Stivensa i Nikole Tanaskovića. Sada se čeka Vendel Mur, kao i ozvaničenja Dereka Vilisa i Kajla Olmana.
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Doskorašnji igrač Virtusa je tokom karijere igrao i za Panatinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu, Baskoniju, argentinski Kuilmes, kao i NBA ligaša, Milvoki Baks.
U dresu reprezentacije Argentine, Luka Vildoza je postao vicešampion sveta 2019. godine.
Vildoza je sa Partizanom potpisao ugovor na dve sezone.
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