Pogibeljan, surov, drzak, bezobrazan...

Bio je Enco Fernandez sredinom sedmice junak Argentine, vesnik preokreta protiv Engleske i plasmana u finale. Njegov gol sa distance slavila je čitava nacija, ali je u finalu sa Španijom ostavio ekipu na cedilu nakon što je ozbiljno faulirao Paua Kubarsija.

Koliko je samo neprijatno izgledao let štopera Furije nakon što je Enco u punom trku ostavio otvoren đon. Srećom, nije faulirao rivala kramponima, ali ga je pokupio tako da je Kubarsi napravio nehotičnu piruetu, pun krug u vazduhu pre nego što se teško i bolno prizemljio.