Pogibeljan, surov, drzak, bezobrazan...
Vreme čitanja: 9min | ned. 19.07.26. | 23:32
Enco Fernandez digao Paua Kubarsija u vazduh i ostavio Argentinu na cedilu
Bio je Enco Fernandez sredinom sedmice junak Argentine, vesnik preokreta protiv Engleske i plasmana u finale. Njegov gol sa distance slavila je čitava nacija, ali je u finalu sa Španijom ostavio ekipu na cedilu nakon što je ozbiljno faulirao Paua Kubarsija.
Koliko je samo neprijatno izgledao let štopera Furije nakon što je Enco u punom trku ostavio otvoren đon. Srećom, nije faulirao rivala kramponima, ali ga je pokupio tako da je Kubarsi napravio nehotičnu piruetu, pun krug u vazduhu pre nego što se teško i bolno prizemljio.
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Let je podsetio na detalj sa Marakane od pre 13 godina kada je Josip Šimunić jezivo faulirao Miralema Sulejmanija. Encov start nije bio istog intenziteta, ali je takođe bio izrazito opasan. I zato, dok je Kubarsi leteo, u glavi je odzvonio glas Aleksandra Stojanovića, komentatora utakmice Srbije i Hrvatske: "Pogibeljan, surov, drzak, bezobrazan..."
Enco je u trećem minutu nadoknade zaradio drugi žuti karton i postao prvi igrač koji je isključen u mundijalskim finalima još od 2010. godine i Džona Hejtinge. Argentinci su vršili strahovit pritisak na sudiju Slavka Vinčića, ali nije bilo spasa. I odmah je postalo jasno kakvu je glupost Fernandez napravio 11. minuta ranije kada je zaradio prvu javnu opomenu zbog gestikuliranja i reakcije nakon jedne Vinčićeve odluke.
Španija je već početkom produžetaka mogla da kazni rivala, mreža Emilijana Martineza se zatresla, pogodio je Niko Vilijams, ali je pogodak poništen zbog prethodnog faula Mikela Merina nad Otamendijem.