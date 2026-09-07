Pokrenuta istraga protiv Vlahovića, preti mu kazna do pet utakmica

Sjajno je krenuo Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša, postigao je već četiri gola, bio je čovek odluke u velikom derbiju protiv Fenerbahčea. I dok za rivale izgleda nezaustavljivo, mogla bi da ga zaustavi – administracija.

Kako tvrde istanbulski mediji, Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Turske pokrenula je istragu protiv Vlahovića. Razlog su nesportske i nepristojne gestikulacije na utakmici protiv Fenerbahčea, a uperene ka Milanu Škrinjaru, defanzivcu plavo-žutih.