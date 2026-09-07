Pokrenuta istraga protiv Vlahovića, preti mu kazna do pet utakmica
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Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 15:47
Zbog nesportskih gestikulacija ka Milanu Škrinjaru
Sjajno je krenuo Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša, postigao je već četiri gola, bio je čovek odluke u velikom derbiju protiv Fenerbahčea. I dok za rivale izgleda nezaustavljivo, mogla bi da ga zaustavi – administracija.
Kako tvrde istanbulski mediji, Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Turske pokrenula je istragu protiv Vlahovića. Razlog su nesportske i nepristojne gestikulacije na utakmici protiv Fenerbahčea, a uperene ka Milanu Škrinjaru, defanzivcu plavo-žutih.
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Imali su Vlahović i Škrinjar duele tokom celog meča, Slovak je u dva navrata laktom udario srpskog napadača, a kada je izbio najveći eksces među njima fudbaler Fenerbahčea je igrao rukom, na šta je napadač Bešiktaša reagovao, zatražio reakciju sudije i onda je nastao haos.
Prema članu 41 na koji se pozivaju turski mediji, ako disciplinci procene da je Vlahović kriv, preti mu suspenzija od dve do pet utakmica, što bi bilo baš loše za srpskog napadača, taman što se raspucao u dresu novog kluba.