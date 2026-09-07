Srbija ima plan: Hoćemo Gaštarova u našoj reprezentaciji!

Momak iz Skoplja, kojeg je na Marakani prepoznao bivši tener omladinaca Nenad Milijaš, do sada je nosio dresove svih mlađih selekcija svoje zemlje, ali u FSS-u očigledno vide sšansu.

„Videćemo, učnićemo sve što možemo. Probaćemo”, poručio je Stojić u podkastu „2x45“.

Nekadašnji golman Partizana i reprezentacije Srbije u Gaštarovu vidi prototip modernog veziste.

“On ima perfektan profil za zadnjeg veznog. Onako je vižljast, visina mu je dobra, glava je gore, vidi teren i nema grešaka. Informiše se na vreme i donosi odluke na vreme. Nema tu mnogo filozofije: brza informacija, obrada i tačna odluka. Ne treba mu potez više, ne treba da igra kao „desetka”. Tako je igrao juče i odmah se videla razlika”, poručio je Stojić.

Dobru stvar za mladog igrača predstavlja činjenica da ima još dosta prostora za unapređenje i korekcije u svojoj igri. Ranko veruje da su u Crvenoj zvezdi već spoznali to i da će uspešno odraditi taj završni deo njegovog razvoja.

“Mislim da oni u klubu to znaju. Zvezda ima dobre stručnjake, direktor omladinske škole Nikola Jelić to radi jako dobro. Treba da mu se napravi morfološki, odnosno fizički program. Doći će u situaciju da će morati da igra telom. Kada bude igrao evropske utakmice, ne može uvek da igra na „kliker” i na prvu ideju. To je nemoguće, zato što te protivnik tako orijentiše i čita igru, a na toj poziciji ne smeš nijednom da izgubiš loptu. Ako je izgubiš, to je u najmanju ruku šansa za protivnika, a verovatno i gol, jer odbrana direktno pada. Zbog toga mora malo da ojača i da popravi taj prvi korak, ali to su sve zanatske stvari na kojima se radi”, poručio je Stojić u najnovijoj epizodi podkasta “2x45”, koju ćete moći da gledate danas na MOZZART TV-u.