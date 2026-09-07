Spisak BiH za Ligu nacija: Last dance Edina Džeka i trojica debitanata

Tu su i tri nova imena. Pozive su dobili Salko Hamzić (golman austrijskog Tirola), zatim štoper Olimpijakosa Zinedin Smajlović i vezista Malmea Kenan Busuladžić. Sva trojica su mladi i od njih se tek očekuje da budu bitni šrafovi u reprezentaciji. Napad nije doživeo nikakve promene. Tu su uz Džeku, Ermedin Demirović, Jovo Lukić, Samed Baždar i Haris Tabaković.

"Radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je istorijski nastup na Svetskom prvenstvu doneo dragoceno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži deo posla, a to je da potvrdimo nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povređeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promenili klubove. Ipak, mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanja javnosti, ali i ona koja smo sami sebi postavili", rekao je Barbarez.

Kako god, zna se u čijem znaku će biti utakmica sa Švedskom. Oprašta se momak sa brojem jedanaest na leđima. Posle 19 godina.

Golmani: Nikola Vasilj (Al Dirija), Martin Zlomislić (Karabag), Salko Hamzić (Tirol).

Odbrana: Tarik Muharemović (Lids) Nikola Katić (Šalke), Amar Dedić (Njukasl), Sead Kolašinac (Atalanta), Nihad Mujakić (Erzurum), Stjepan Radeljić (Dinamo Zagreb), Zinedin Smajlović (Olimpijakos).

Vezni red: Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Kenan Busuladžić (Malme), Ermin Mahmić (Čorum), Nail Omerović (Eštoril), Amar Memić (Viktorija Plzenj), Armin Gigović (Jang Bojs), Kerim Alajbegović (Juventus), Esmir Bajraktarević (PSV).

Napad: Ermedin Demirović (Štutgart), Jovo Lukić (Univerzitatea Kluž), Samed Baždar (Sint Trojden), Haris Tabaković (Salcburg), Edin Džeko (Šalke).

