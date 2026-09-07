Partizanova nova realnost

Vreme čitanja: 4min | pon. 07.09.26. | 16:13
Kreće jurnjava za plej-of pozicije, do novembra sve „koske“
Niko nije mogao da zamisli Partizan van kota „jedan“ ili „dva“. Desilo se. Niko nije mogao da pretpostavi da će jedno prvenstvo okončati kao četvrti na tabeli i umesto da igra kvalifikacije za Ligu šampiona prestrojio se u stazu ka Ligi konferencije. I to se dogodilo. Malo ko je smeo da se zakune da posle 2017. neće osvojiti titulu, te da će mu Kup Srbije iz 2019, zasad, biti poslednji unet u Trofejnu salu. A baš je tako.
Zar je bilo ko od Grobara leta 2022. mogao da predvidi budućnost i proceni da u naredna četiri pokušaja njihovi miljenici neće uspeti da se domognu osnovnog dela bilo kog UEFA takmičenja, pa neka je i ono najskromnije, osnovano samo godinu ranije? Da će pobedu u večitom derbiju na terenu najvećeg rivala čekati deceniju? Eto, i to se dešava.
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Zato, danas, kad je treći otpozadi, navijači nevoljno gledaju tabelu Mozzart Bet Superlige, maltene lupom traže Partizan i jedva da je bolji — ako je to uspeh — samo od Zemuna (paradoksalno, jedini bod dosad osvojio upravo tako što je zakočio Parni valjak) i niškog Radničkog.
Sve navedeno je nova realnost slavnog kluba, koja sugeriše u kakvim vremenima živi, kako se u njemu radilo ili se namerno nije radilo i kakva ga budućnost, makar bliska, čeka. Nema to mnogo veze sa porazom u 180. večitom derbiju (1:2), čak i da je slavio na stadionu „Rajko Mitić“, niko objektivan mu nije davao ni gram šanse da će prvi proći kroz cilj.
Kad je tako nisko na tabeli, pristalice crno-belih muči pitanje kad će situacija početi da se popravlja, da li je tim sposoban da pobeđuje u serijama i, ako jeste, da li će i kad to da se vidi u poretku. Niko ne sme, razumljivo, glasno da izgovori, ali u ovom trenutku, na današnji dan, realnost Partizana je borba za plej-of.
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Naravno da nije baš toliko loš da se bori za opstanak, vremenom će se popravljati, ali već mora da razmišlja o tome kako da „dohvati“ ekipe koje su ispred njega. Razlika u odnosu na, na primer, u ovom trenutku šestoplasirani Radnik, već je četiri boda. Zašto pominjemo baš Surduličane? Zato što je novitet od ove sezone da će u plej-ofu učestvovati prvih šest ekipa na tabeli.
Pošto je rana faza šampionata, a ni prelazni rok još nije završen, pa bi tu mogla da uslede pomeranja, rano je, nezahvalno, pa i neozbiljno praviti projekcije. S druge strane, Partizan je u tako nezahvalnom položaju da najpre mora da označi prvi cilj: da se domogne gornjeg doma tabele.
Red vožnje Parnog valjka do kraja prve etape šampionata je sledeći: u nedelju čeka Vojvodinu, zatim putuje u Surdulicu, biće domaćin Novom Pazaru, ide u Pančevo i onda sledi susret sa Čukaričkim na Topčiderskom brdu. Sve „koska“ do „koske“, rivali koji su na današnji dan ispred Partizana i koji, svako na svoj način, imaju argumente kojima bi mogli da mu zaprete, pa čak i pobede, jer su to Vojvodina, Železničar i Čukarički već činili prošle sezone.
Tek onda sledi neka vrsta mira, ako se to uopšte tako može krstiti, mečevi sa Zemunom i Mačvom na svom terenu, mada smo videli kako je protiv novajlija u takmičenju Partizan izgledao u početna dva kola.
Ako se taj prvi period pregrmi, ako se uđe u seriju pobeda, kakvu čeka skoro godinu dana (da dobije četiri zaredom nije uspeo od perioda septembar/oktobar 2025), tek onda bi klub mogao da razmišlja o nečemu više. A to više podrazumevalo bi borbu za drugo mesto na tabeli. U ovom trenutku tamo je Vojvodina, koja ima čak 11 koraka više od izabranika Saše Ilića. Doduše, i meč više.
A da je na klupi neko drugi, bez obzira na to kako se zove, taman da je Lotar Mateus ili Ilija Stolica, budite sigurni da bi već bio smenjen posle ovako lošeg početka sezone. No, tamo je klupska legenda i bitno je za Partizan da na poziciji šefa stručnog štaba ostane, ali je još bitnije da dobije kvalitetan materijal u ruke, pa da oblikuje tim po svojim zamislima, jer ovaj koji vodi još i dobro izgleda koliko u njemu spornih igrača ima.