Partizanova nova realnost

Zar je bilo ko od Grobara leta 2022. mogao da predvidi budućnost i proceni da u naredna četiri pokušaja njihovi miljenici neće uspeti da se domognu osnovnog dela bilo kog UEFA takmičenja, pa neka je i ono najskromnije, osnovano samo godinu ranije? Da će pobedu u večitom derbiju na terenu najvećeg rivala čekati deceniju? Eto, i to se dešava.

Niko nije mogao da zamisli Partizan van kota „jedan“ ili „dva“. Desilo se. Niko nije mogao da pretpostavi da će jedno prvenstvo okončati kao četvrti na tabeli i umesto da igra kvalifikacije za Ligu šampiona prestrojio se u stazu ka Ligi konferencije. I to se dogodilo. Malo ko je smeo da se zakune da posle 2017. neće osvojiti titulu, te da će mu Kup Srbije iz 2019, zasad, biti poslednji unet u Trofejnu salu. A baš je tako.

Zato, danas, kad je treći otpozadi, navijači nevoljno gledaju tabelu Mozzart Bet Superlige, maltene lupom traže Partizan i jedva da je bolji — ako je to uspeh — samo od Zemuna (paradoksalno, jedini bod dosad osvojio upravo tako što je zakočio Parni valjak) i niškog Radničkog.

Sve navedeno je nova realnost slavnog kluba, koja sugeriše u kakvim vremenima živi, kako se u njemu radilo ili se namerno nije radilo i kakva ga budućnost, makar bliska, čeka. Nema to mnogo veze sa porazom u 180. večitom derbiju (1:2), čak i da je slavio na stadionu „Rajko Mitić“, niko objektivan mu nije davao ni gram šanse da će prvi proći kroz cilj. Kad je tako nisko na tabeli, pristalice crno-belih muči pitanje kad će situacija početi da se popravlja, da li je tim sposoban da pobeđuje u serijama i, ako jeste, da li će i kad to da se vidi u poretku. Niko ne sme, razumljivo, glasno da izgovori, ali u ovom trenutku, na današnji dan, realnost Partizana je borba za plej-of. ***** MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO ***** Naravno da nije baš toliko loš da se bori za opstanak, vremenom će se popravljati, ali već mora da razmišlja o tome kako da „dohvati“ ekipe koje su ispred njega. Razlika u odnosu na, na primer, u ovom trenutku šestoplasirani Radnik, već je četiri boda. Zašto pominjemo baš Surduličane? Zato što je novitet od ove sezone da će u plej-ofu učestvovati prvih šest ekipa na tabeli.

Pošto je rana faza šampionata, a ni prelazni rok još nije završen, pa bi tu mogla da uslede pomeranja, rano je, nezahvalno, pa i neozbiljno praviti projekcije. S druge strane, Partizan je u tako nezahvalnom položaju da najpre mora da označi prvi cilj: da se domogne gornjeg doma tabele. Red vožnje Parnog valjka do kraja prve etape šampionata je sledeći: u nedelju čeka Vojvodinu, zatim putuje u Surdulicu, biće domaćin Novom Pazaru, ide u Pančevo i onda sledi susret sa Čukaričkim na Topčiderskom brdu. Sve „koska“ do „koske“, rivali koji su na današnji dan ispred Partizana i koji, svako na svoj način, imaju argumente kojima bi mogli da mu zaprete, pa čak i pobede, jer su to Vojvodina, Železničar i Čukarički već činili prošle sezone. Tek onda sledi neka vrsta mira, ako se to uopšte tako može krstiti, mečevi sa Zemunom i Mačvom na svom terenu, mada smo videli kako je protiv novajlija u takmičenju Partizan izgledao u početna dva kola.