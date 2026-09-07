Večiti derbi kroz prizmu Mozzart Relaxa: Sedam benefita u pola sata
Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 15:00
Sedam atraktivnih tipova prošlo do 28. minuta 180. večitog derbija, barem za one koji su igrali u Mozzart kladionicama
Kvalitetom igre nisu bili previše zadovoljni ni jedan ni drugi trener, ali da je bilo uzbudljivo – bilo je. Barem u uvodnih pola sata 180. večitog derbija. A, svima onima koji igraju u Mozzart kladionicama nekad je to više nego dovoljno. Jer tri gola postignuta do 27. minuta prvog ovosezonskog okršaja Crvene zvezde i Partizana aktivirala su čak sedam benefita.
Neki od njih, u drugim kladionicama nisu “zasvetleli” ni posle 90. minuta. Jer niko drugi nema kampanju kakva je Mozzart Relax koja svim našim igračima značajno olakšava put do dobitka.
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Uostalom, krenimo redom, čisto da vidite kako je sve teklo iz kladioničarskog ugla.
1. minut: Že pogađa za Partizanovo vođstvo, a na svim tiketima uplaćenim i Mozzart kladionicama odmah su kao dobitni proglašeni svi parovi na kojima ste tipovali na igre 2+, 3+, 2+ prvo poluvreme i GG.
17. minut: Bamba Dijeng izjednačuje na 1:1, prolazi i igra GG3+, jer naša kampanja Mozzart Relaks takvim označava sve utakmice na kojima je po gol na obe strane pao do 45. minuta.
28. minut: Mirko Ivanić sa penala okreće rezultat u Zvezdinu korist, a svi Mozzartovi igrači mogli su tada da zaokruže i tipove 4+ i 5+. I to je najveća snaga Mozzart Relaksa, jer ta dva tipa nisu ni prošla.
Osim ako niste igrač Mozzart kladionica. Gde i snovi postaju stvarnost.