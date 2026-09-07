Večiti derbi kroz prizmu Mozzart Relaxa: Sedam benefita u pola sata

Uostalom, krenimo redom, čisto da vidite kako je sve teklo iz kladioničarskog ugla.

1. minut: Že pogađa za Partizanovo vođstvo, a na svim tiketima uplaćenim i Mozzart kladionicama odmah su kao dobitni proglašeni svi parovi na kojima ste tipovali na igre 2+, 3+, 2+ prvo poluvreme i GG.

17. minut: Bamba Dijeng izjednačuje na 1:1, prolazi i igra GG3+, jer naša kampanja Mozzart Relaks takvim označava sve utakmice na kojima je po gol na obe strane pao do 45. minuta.

28. minut: Mirko Ivanić sa penala okreće rezultat u Zvezdinu korist, a svi Mozzartovi igrači mogli su tada da zaokruže i tipove 4+ i 5+. I to je najveća snaga Mozzart Relaksa, jer ta dva tipa nisu ni prošla.

Osim ako niste igrač Mozzart kladionica. Gde i snovi postaju stvarnost.