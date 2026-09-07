Da popričamo o Makedoncima: Izvor sa kojeg Zvezda mora da se napaja

Možda nije politički korektno, ali je – tako.

Tema nije ista, ali je došlo vreme da malo popričamo o Makedoncima. Kao potencijalno ozbiljnom faktoru daljeg razvitka Crvene zvezde. Jer kako je rekao jednom davno Darko Pančev svaka velika generacija najtrofejnijeg srpskog kluba imala je bar jednog Makedonca. Da počnemo sa Kirilom Dojčinovskim i Klenkovskim, o neizbrisivom tragu Boška Đurovskog i kontroverzi vezanih za njegovog brata Milka. Ne treba da spominjemo Darka Pančeva i Iliju Najdoskog koji su u društvu Zvezdinih besmrtnika, zatim Mitka Stojkovskog. Nadali su se da bi stazama slave mogli da nastave Danijel Avramovski i Ivan Tričkovski. Možda su oni bili u pravom klubu, ali u pogrešno vreme.

Sjaj Mateja Gaštarova u poslednjem, 180. večitom derbiju, otvorio je mnoga pitanja. Od toga da mladi igrač, iako na margini jedne generacije, ne treba da pogne glavu i da se preda. Posebno ne kada čuje da će otiči na pozajmicu u čačanski Borac.

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Otvorila je i pitanje fudbalske romantike, posebno među starijim zvezdašima. Jer Makedonci su na Marakani uvek bili rado viđeni gosti i igrači. Makedonija je malo tržište, kuburi sa nedostatkom infrastrukture i novca. Nema razvijene fudbalske akademije, ali se i dalje u tom trusnom podneblju rađaju talentovana deca. Crvena zvezda je predodređena da kao jedan od najvećih klubova na Balkanu zabaci udicu i lovi tamođnje bisere.

Možda je primer Mateje Gaštarova suviše radikalan. Jer malo ko je verovao i u među članovima omladinske škole da će visoki vezista brzo sazreti za „rupu“. Ali izgleda da su na Marakani Makedoniju poistovetili sa jednim od osnovnih podneblja iz kojeg mogu da crpe dodatne snage. Ima Crvena zvezda u ovom trenutku desetak registrovanih igrača iz bivše republike. I moguće je da Gaštarov u daljoj ili bližoj budućnosti dobije naslednika.

VELIKA OČEKIVANJA OD TRPEVSKOG, U AKADEMIJI JE I LEVONOGI ŠTOPER

Veliku ispomoć imaju na Marakani od Ilije Najdoskog koji je jedan od onih ljudi koji Crvenoj zvezdi na vreme dojavljuje da se u Skoplju, Strumici ili Bitolu pojavio vrlo interesantan igrač. Mnogi od njih dolaze na probu. Neki sa kratko sadrže, ali ima i onih sa zavidnom ulogom.

Na primer trenutno najbolja generacija u omladinskoj školi, kadetska selekcija ima dva predstavnika iz Makedonije. Sa vrlo ozbiljnom ulogom. Velika očekivanja u Crvenoj zvezdi imaju od krilnog napadača Luke Trpevskog rođenog 2010. godine. On je jedan od onih koji pravi razliku među vršnjacima, igra redovno za Makedoniju, što ne znači da će stići do prvog tima. Ali ga je Zvezda „ulovila“. Drugi predstavnik je levonogi štoper Marin Krstevski. Doveden je ovog leta iz skopskog Vardara. Dakle, po istom principu kao Matej Gaštarov.