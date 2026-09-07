Da popričamo o Makedoncima: Izvor sa kojeg Zvezda mora da se napaja

Vreme čitanja: 3min | pon. 07.09.26. | 16:41
Matej Gaštarov nije jedini igrač iz bivše republike stacioniran na Marakani koji obećava. Ima ih i u omladinskoj i kadetskoj selekciji
Koliko god godina da imate, čak i ako vam fudbalska lopta nije u sferi interesovanja morali ste da bar jednom u životu pogledate antologijsku scenu iz centra Zagreba, kada Dejan Savićević u dokumentarnom filmu ispaljuje rečenicu: „Ne pričamo valjda o Makedoncima“. Ako niste - ne znate šta ste propustili.
Delo holandske televizije govori o veliko srpsko-hrvatskom rivalstvu od ranih dana komunističke države, koje je kulminiralo ratnim razaranjima početkom devedesetih. Nije naravno neprevaziđeni Genije hteo da uvredi republiku sa čijim žiteljima je drugovao od ranih dečačkih dana, stekao životne prijatelje poput Darka Pančeva. Uoči velike utakmice Hrvatske i SR Jugoslavije, Savićević je nehotično stavio svima do znanja da su u bivšoj republici postojala dva dominantna naroda. A da su Makedonci bili propratni sadržaj.
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Možda nije politički korektno, ali je – tako.
Tema nije ista, ali je došlo vreme da malo popričamo o Makedoncima. Kao potencijalno ozbiljnom faktoru daljeg razvitka Crvene zvezde. Jer kako je rekao jednom davno Darko Pančev svaka velika generacija najtrofejnijeg srpskog kluba imala je bar jednog Makedonca. Da počnemo sa Kirilom Dojčinovskim i Klenkovskim, o neizbrisivom tragu Boška Đurovskog i kontroverzi vezanih za njegovog brata Milka. Ne treba da spominjemo Darka Pančeva i Iliju Najdoskog koji su u društvu Zvezdinih besmrtnika, zatim Mitka Stojkovskog. Nadali su se da bi stazama slave mogli da nastave Danijel Avramovski i Ivan Tričkovski. Možda su oni bili u pravom klubu, ali u pogrešno vreme.
Sjaj Mateja Gaštarova u poslednjem, 180. večitom derbiju, otvorio je mnoga pitanja. Od toga da mladi igrač, iako na margini jedne generacije, ne treba da pogne glavu i da se preda. Posebno ne kada čuje da će otiči na pozajmicu u čačanski Borac.
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Otvorila je i pitanje fudbalske romantike, posebno među starijim zvezdašima. Jer Makedonci su na Marakani uvek bili rado viđeni gosti i igrači. Makedonija je malo tržište, kuburi sa nedostatkom infrastrukture i novca. Nema razvijene fudbalske akademije, ali se i dalje u tom trusnom podneblju rađaju talentovana deca. Crvena zvezda je predodređena da kao jedan od najvećih klubova na Balkanu zabaci udicu i lovi tamođnje bisere.
Možda je primer Mateje Gaštarova suviše radikalan. Jer malo ko je verovao i u među članovima omladinske škole da će visoki vezista brzo sazreti za „rupu“. Ali izgleda da su na Marakani Makedoniju poistovetili sa jednim od osnovnih podneblja iz kojeg mogu da crpe dodatne snage. Ima Crvena zvezda u ovom trenutku desetak registrovanih igrača iz bivše republike. I moguće je da Gaštarov u daljoj ili bližoj budućnosti dobije naslednika.
VELIKA OČEKIVANJA OD TRPEVSKOG, U AKADEMIJI JE I LEVONOGI ŠTOPER
Veliku ispomoć imaju na Marakani od Ilije Najdoskog koji je jedan od onih ljudi koji Crvenoj zvezdi na vreme dojavljuje da se u Skoplju, Strumici ili Bitolu pojavio vrlo interesantan igrač. Mnogi od njih dolaze na probu. Neki sa kratko sadrže, ali ima i onih sa zavidnom ulogom.
Na primer trenutno najbolja generacija u omladinskoj školi, kadetska selekcija ima dva predstavnika iz Makedonije. Sa vrlo ozbiljnom ulogom. Velika očekivanja u Crvenoj zvezdi imaju od krilnog napadača Luke Trpevskog rođenog 2010. godine. On je jedan od onih koji pravi razliku među vršnjacima, igra redovno za Makedoniju, što ne znači da će stići do prvog tima. Ali ga je Zvezda „ulovila“. Drugi predstavnik je levonogi štoper Marin Krstevski. Doveden je ovog leta iz skopskog Vardara. Dakle, po istom principu kao Matej Gaštarov.
Prvi golman omladinaca trenutno je Luka Grčevski. Prepoznat je još 2024. godine u skopskom Rabotničkom. Zvezda je uložila veliki napor da ga dovede.
To su samo neki od primera. Ima mnogo primeraka iz makedonskih „plastenika“ u nižim selekcijama. Roditelji ih dovoze i odvoze sa utakmica, ali Crvena zvezda ih ima na oku. I spremna je da reaguje kada za to dođe vreme.
U celu priču nemoguće jer izbeći kontekst novog vremena. Crvena zvezda ima jako ograničene nmogućnosti za dodatnu selekciju sa prostora bivše Jugoslavije. Da ne pominjemo sada razloge.
Uz sve to Slovenci su okrenuti Hrvatskoj, Crna Gora više preferira Partizan (i kroz istoriju je tako bilo). Crvenoj zvezdi su kao realni resursi ostali Republika Srpska i Makedonija. I tu greške ne sme da bude.