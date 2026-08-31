UŽIVO: Partizan - OFK Beograd Mozzart Bet 1:0
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pon. 31.08.26. | 18:05
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PARTIZAN - OFK BEOGRAD MOZZART BET 1:0 (1:0)
/Miladinović 37/
Stadion Partizana
Sudija: Andrija Stojanović
PARTIZAN: Krunić - Roganović, Milić, Simić, Samson - Baba - Sek, Vukotić, Aleksić, Miladinović - Kojzek
OFK BEOGRAD: Draškić - Gobeljić, Vukićević, Momčilović, Rodić - Stojanović, Penja, De Bar, Hord - Aderodžu, Silue.
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