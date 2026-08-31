Isključenje Anokića sve pokrenulo: Dubočica razbila Grafičar i popela se u plej-of zonu
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 20:02
Ubedljiva pobeda Leskovčana iza Marakane (4:1)
Grafičar je vezao dva poraza, pa sa dva na startu prvenstva ima već četiri neuspeha u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Zabrinjavajuće za četu trenera Milana Stegnjaića, koja se nalazi u najslabijem kvintetu drugostepenog karavana. S druge strane, Leskovčani su zalečili rane od dva uzastopna kiksa i skočili među šest najboljih timova. Iza Marakane, u šestom kolu, radovali su se gosti: Grafičar – Dubočica 1:4 (0:1).
Pitanje je kako bi završilo da vezista Beograđana Dragan Anokić u 55. minutu zbog drugog žutog kartona nije isključen iz igre kod rezultata 1:1. Samo koji trenutak ranije Bendžamin Obasi je imao veliku šansu da nakon minusa domaćina dovede do prednosti. Od tada je sve krenulo naopako za filijalu Crvene zvezde.
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Vuk Roganović i Obasi iz izglednih pozicija u 32. minutu nisu pogodili za vođstvo mladića iz prestonice, dok je tri minuta kasnije iskusni Petar Đuričković na drugoj strani iznudio samo korner iz dobre šanse. Ipak, posle udarca iz ugla poentirala je Dubočica preko Davida Ivića za 0:1.
Kontinuirani napad domaćih u 52. minutu, prvenac Luke Bijelovića i izjednačenje, a onda opisani maleri kada je možda mirisalo na preokret.
Đuričković je u 75. minutu asistirao Iviću za još jedan gol, da bi iz brzih akcija posao dovršili Lazar Stojanović u 78. i rezervista gostiju Mohamed Sidibe – 1:4.
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, ŠESTO KOLO:
GRAFIČAR – DUBOČICA 1:4 (0:1)
/Bijelović 52 – Ivić 36, 75, L. Stojanović 78, Sidibe 88/
Stadion: Rajko Mitić - jug, veštačka trava broj 5.
Sudija: Nikola Čekićević.
Crveni karton: Dragan Anokić (Grafičar) u 55. minutu.
GRAFIČAR: Radanović, Papović (77. Ristovski), Lazić, Roganović (46. Popović), Lakićević, Anokić, Vasiljević, Bijelović (77. Furtula), Živanović (71. Matanović), Subotić (56. Nikolić), Obasi.
DUBOČICA: Mladenović, Marković (87. Mladenović), M. Stojanović, Pavlović, Klarić (64. Balaž), Novaković (87. Petrović), Ljubenović (68. Miraljemović), Anđelković (81. Sidibe), Đuričković, L. Stojanović, Ivić (81. Topalović).
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 6. KOLO:
Subota
Matalac - Loznica 2:4 (1:1)
/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/
Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)
/Denzel 42 – Palasio 53/
Nedelja
OFK Vršac - Borac 1:2 (1:1)
/Pivaš 18 - Vidović 24, Jevtović 55/
Javor - Napredak 3:0 (0:0)
/Đokić 53 pen, Milošević 58 ag, Kontantinov 89/
Bor 1919 - Proleter Zrenjanin 2:1 (1:0)
/Milićević 44, Opoku 94ag – Goronjić 94/
TSC - Smederevo 1924
/Stančić 26 – Hadžić 8/
Ponedeljak
Grafičar - Dubočica 1:4 (0:1)
/Bijelović 52 – Ivić 36, 75, L. Stojanović 78, Sidibe 88/
Utorak
19.00 Teleoptik - Voždovac