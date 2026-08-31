Isključenje Anokića sve pokrenulo: Dubočica razbila Grafičar i popela se u plej-of zonu

Grafičar je vezao dva poraza, pa sa dva na startu prvenstva ima već četiri neuspeha u Mozzart Bet Prvoj ligi Srbije. Zabrinjavajuće za četu trenera Milana Stegnjaića, koja se nalazi u najslabijem kvintetu drugostepenog karavana. S druge strane, Leskovčani su zalečili rane od dva uzastopna kiksa i skočili među šest najboljih timova. Iza Marakane, u šestom kolu, radovali su se gosti: Grafičar – Dubočica 1:4 (0:1).

Pitanje je kako bi završilo da vezista Beograđana Dragan Anokić u 55. minutu zbog drugog žutog kartona nije isključen iz igre kod rezultata 1:1. Samo koji trenutak ranije Bendžamin Obasi je imao veliku šansu da nakon minusa domaćina dovede do prednosti. Od tada je sve krenulo naopako za filijalu Crvene zvezde.