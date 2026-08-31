Litvanija pobegla Bosancima sa giljotine i malo zakomplikovala život Srbiji

Kada za Bosnu igraju Jusuf Nurkić i Luka Garza, to je jedna veoma opasan tim, posebnu uz podršku Amara Gegića sa perimetra. Gostujući tim je imao vođstvo tokom većeg dela prvog poluvremena, međutim ono nijad nije prelazili preko +7. Litvanije je zadržala glavu iznad vode i onda u drugom delu skroz preokrenula meč.

Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne

Treću deonici puleni Rimasa Kurtinaitisa su dobili sa 19:12 i uspostavili su kontrolu. Nošeni publikom stečenu prednost su zadržali do samog kraja, iako je Bosna u nekoliko navrata pokušavala da se vrati. Nije u tome uspela i Litvanci su nekako preživeli.

Azulas Tubelis, jedino poznato ime u Litvaniji uz Donatasa Motiejunasa, dao je 23 poena, 16 je dodao Augustas Marčiulionis, dok je Marek Blažević bio na 11.

Bosance je sa 20 poena predvodio Jusuf Nurkić, 14 je delo Luke Garze, 11 je ubacio Amar Alibegović, a po šest su ubacili Amar Gegić, Adin Vrabac i Darko Talić.

Litvanija je sada na skoru 4-4 i i dalje preti Srbiji i Italiji, dok je Bosna na 3-5 i realno nema šanse da se nađe na Mundobasketu.