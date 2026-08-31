Litvanija pobegla Bosancima sa giljotine i malo zakomplikovala život Srbiji
Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 19:39
Azulas Tubelis ubacio 23 poena i nosio anoniman tim Litvanije do pobede
Veliku stvar je odradila Bosna i Hercegovina pre par dana kada je pobedila Italiju i tako direktno pomogla Srbiji u borbi za plasman na Mundobasket 2027. godine. Najavio je to selektor BiH Dario Đerđa, da mu je cilj da Bosna, koja ima teoretske šanse da ode na Svetsko prvenstvo, pomogne što više Srbiji.
Protiv Litvanije, ipak, nije uspela. Ozbiljno su Bosanci namučili Litvance koji imaju potpuno anoniman tim, ali je baltička selekcija pred domaćom publikom uspela da pobegne sa giljotine i dođe do važne pobede - 78:73 (20:23, 22:23, 19:12, 17:15).
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Kada za Bosnu igraju Jusuf Nurkić i Luka Garza, to je jedna veoma opasan tim, posebnu uz podršku Amara Gegića sa perimetra. Gostujući tim je imao vođstvo tokom većeg dela prvog poluvremena, međutim ono nijad nije prelazili preko +7. Litvanije je zadržala glavu iznad vode i onda u drugom delu skroz preokrenula meč.
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Treću deonici puleni Rimasa Kurtinaitisa su dobili sa 19:12 i uspostavili su kontrolu. Nošeni publikom stečenu prednost su zadržali do samog kraja, iako je Bosna u nekoliko navrata pokušavala da se vrati. Nije u tome uspela i Litvanci su nekako preživeli.
Azulas Tubelis, jedino poznato ime u Litvaniji uz Donatasa Motiejunasa, dao je 23 poena, 16 je dodao Augustas Marčiulionis, dok je Marek Blažević bio na 11.
Bosance je sa 20 poena predvodio Jusuf Nurkić, 14 je delo Luke Garze, 11 je ubacio Amar Alibegović, a po šest su ubacili Amar Gegić, Adin Vrabac i Darko Talić.
Litvanija je sada na skoru 4-4 i i dalje preti Srbiji i Italiji, dok je Bosna na 3-5 i realno nema šanse da se nađe na Mundobasketu.