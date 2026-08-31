Drama u Oaki posle produžetka pripala Grcima: Brizuela promašio šut za pobedu Španije

Bili su Grci u problemu na tabeli i pod imperativom pobede pred ovaj meč. Da su izgubili, bila bi do tragedija epskih razmera u utorak ujutru u tamošnjim medijima. Ovako, nešto se lakše diše, iako je plasman na planetarnu smotru i dalje baš daleko.

Što se tiče poena, Grke su predvodili Konstantinos Mitoglu i Tajler Dorsi sa po 29 poena, 13 je dao Nik Kalates uz osam asistencija, dok je 11 ubacio Vasilis Toliopulos.

Kod Španaca se istakao Đoel Para sa 18 peona, Mario Sen Superi je dao 16, jedan manje je ubacio Adaj Mara uz 13 skokova, a 14 poena je delo Darija Brizuele.

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Puna OAKA je dočekala Španiju i podrška sa tribina je vidno značila izabranicima Vasilisa Spanulisa. Posebno nakon poraza od Ukrajine koji je Grčka doživela pre par dana. I na krilima publike domaći tim je imao kontrolu na početku utakmicu.

Konstantninos Mitoglu je zapalio mrežicu i ubacio čak 19 poena u prvom poluvremenu. Prija mu kada igra kao centar zbog sposobnosti da se otvara na pop, pa je tako mučio Adeja Maru i ostale španske centre. Ipak, nisu gosti dozvolili Grcima da se nešto mnogo odlepe, na kraju prve deonice su čak imali pola koša prednosti, dok je Grčka bila ta koja je na poluvremenu imala +1.

U trećoj četvrtini Grčka je napravila seriju 8:0 i došla je do ozbiljnijeg plusa, koji je u početkom poslednje deonice iznosio 12 razlike. Međutim, ne bi Španci bili Španci kada se ne bi bratili u meč. Malo po malo su topili prednost Grka i prišli su na poen zaostatka.

Pravili su faul nad Tajlerom Dorsijem koji je ubacio oba penala, a posle tajm-auta Ćusa Matea lopta je bila u rukama Darija Brizuele. On je odigrao pik sa Huančom Ernangomezom, bacio mu loptu, a onda je fintom šuta izbacio Kostasa Adetokunba iz kadra, pa pogodio trojku za produžetak!