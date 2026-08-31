Scene iz Pezara za zabrinutost Srbije i Olimpijakosa: Povreda Milutinova, stradala potkolenica
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Vreme čitanja: 2min | pon. 31.08.26. | 20:22
Postojala je bojazan da je srpski centar zadobio težu povredu igrajući za reprezentaciju, ali se sve dobro završilo
Neprijatne scene viđene se u ranoj fazi druge četvrtine kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo 2027. godine između Italije i Srbije. Na parketu dvorane u Pezaru, srpski centar Nikola Milutinov doživeo je povredu leve noge, zbog koje se činilo da će pre vremena i u velikim bolovima morati da završi utakmicu.
Do nemile scene došlo je u trenucima kada mu je košarkaš Azura Nikola Akele nenamerno pao direktno na levu potkolenicu. Milutinov je momentalno ostao da leži na parketu sa bolnom grimasom na licu, a situacija je od samog starta delovala veoma ozbiljno.
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Da stvari budu još gore, gorostasni centar nije mogao samostalno da hoda niti da se osloni na povređenu nogu. Parket je napustio isključivo uz pomoć članova stručnog štaba koji su ga izneli u svlačionicu. Ipak, veliko olakšanje stiglo je u samom finišu treće četvrtine, kada se Nikola ponovo pojavio na parketu.
Činilo se u prvi mah da će doći do izuzetno loših vesti koje će podići maksimalan stepen uzbune, kako za njegov klub Olimpijakos, tako i za nacionalni tim. U trenutku kada je napustio parket, Milutinov je dao dva poena za šest minuta provedenih na parketu. Ipak, sve se dobro završilo i Milutinov je čak nastavio i današnji meč.
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