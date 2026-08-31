Scene iz Pezara za zabrinutost Srbije i Olimpijakosa: Povreda Milutinova, stradala potkolenica

Neprijatne scene viđene se u ranoj fazi druge četvrtine kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo 2027. godine između Italije i Srbije. Na parketu dvorane u Pezaru, srpski centar Nikola Milutinov doživeo je povredu leve noge, zbog koje se činilo da će pre vremena i u velikim bolovima morati da završi utakmicu.

Do nemile scene došlo je u trenucima kada mu je košarkaš Azura Nikola Akele nenamerno pao direktno na levu potkolenicu. Milutinov je momentalno ostao da leži na parketu sa bolnom grimasom na licu, a situacija je od samog starta delovala veoma ozbiljno.