Za Simića bi bilo najbolje da promeni klub

U prethodna tri kola samo smo jednom gledali na terenu momka rođenog u Nirtingenu, protiv Šabab Al Ahlija iz Dubaija u porazu sa 1:2. Poslednja tri prvenstvena meča, a ukupno šest od prvih 11, Simić je proveo na tribinama.

Sve to pokazuje da bi momak sa šest nastupa za A reprezentaciju Srbije morao da razmišlja o transferu iz Al Itihada, na zimu ili makar narednog leta. Jer, u ovoj fazi karijere najgora stvar za njegov razvoj je da igra tako malo. Ugovorom je vezan sa Saudijce do leta 2029. godine, a kako su za njegov otkup Belgijancima platili 21.000.000 evra, teško da će ga tako lako pustiti da ode. I to je ogroman problem.

19.45: (2,20) Al Itihad (3,45) Al Ain (2,95)

No, svakako i da Simić ostane ponovo na klupi, večeras će biti srpskih igrača na terenu u elitnom takmičenju. Golman Predrag Rajković će svakako biti među stativama Al Itihada, dok će u gostujućoj ekipi verovatno igrati 23-godišnji štoper Đorđe Skoko. Ivić je koristio bivšeg defanzivca Javora na sva tri prethodna meča, a on je igrama opravdao onih 1.500.000 evra koje je Al Ain letos uplatio Ivanjičanima na račun.

Posle tri kola Al Ain je lider Zapadne konferencije Lige šampiona sa maksimalnih devet bodova, koliko ima još samo Šabab Al Ahli. S druge strane, Al Itihad je sa četiri poena tek osmi, što je poslednja pozicija koja vodi u nokaut fazu.

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AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO

ZAPAD

Ponedeljak

14.45: (7,00) Pahtakor (4,30) Al Nasr (1,42) – MOZZART RELAX

17.00: (2,70) Al Sad (3,40) Al Ahli Džeda (2,40)

17.00: (1,25) Al Vasl (5,70) Al Kuva al Džavija (9,50)

17.00: (2,40) Traktor (3,60) Nefči Fargona (2,50)

19.45: (6,25) Al Garafa (4,30) Al Kadisija (1,45)

19.45: (2,20) Al Itihad (3,45) Al Ain (2,95)

Utorak

17.00: (2,05) Esteglal (3,30) Šamal (3,45)

19.45: (1,35) Al Hilal (4,80) Šabab Al Ahli Dubai (7,50)