Za Simića bi bilo najbolje da promeni klub
Vreme čitanja: 3min | pon. 02.11.26. | 13:58
Štoper Al Itihada je prijavljen sa duel sa Al Ainom našeg Vladimira Ivića (ponedeljak, 19.45) u 4. kolu azijske Lige šampiona, ali verovatno će samo još jednom ostati na klupi
Kada je mladi srpski fudbaler Jan Karlo Simić prošle godine napravio iznenađujući transfer iz Anderlehta u Saudijsku Arabiju očekivao je da će imati veliku minutažu. Međutim, Al Itihad se malo zaigrao sa transferima, ima veći broj inostranih igrača nego što po propozicijama može da koristi u domaćim takmičenjima i 21-godišnji štoper je tu ostao bez uloge u timu. Probao je na početku nove sezone trener tima iz Džede Jens Vising da mu pronađe mesto na poziciji desnog beka, ali Simić se tu nije snašao i sada je ponovo češće na tribinama nego što igra.
Ovog ponedeljka od 19.45 časova Al Itihad će igrati protiv Al Aina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u 4. kolu azijske Lige šampiona. U tom takmičenju je dozvoljen veći broj inostranih fudbalera nego u prvenstvu Saudijske Arabije, Simić je prijavljen za taj meč, ali očekuje se da ponovo bude na klupi.
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U prethodna tri kola samo smo jednom gledali na terenu momka rođenog u Nirtingenu, protiv Šabab Al Ahlija iz Dubaija u porazu sa 1:2. Poslednja tri prvenstvena meča, a ukupno šest od prvih 11, Simić je proveo na tribinama.
Sve to pokazuje da bi momak sa šest nastupa za A reprezentaciju Srbije morao da razmišlja o transferu iz Al Itihada, na zimu ili makar narednog leta. Jer, u ovoj fazi karijere najgora stvar za njegov razvoj je da igra tako malo. Ugovorom je vezan sa Saudijce do leta 2029. godine, a kako su za njegov otkup Belgijancima platili 21.000.000 evra, teško da će ga tako lako pustiti da ode. I to je ogroman problem.
19.45: (2,20) Al Itihad (3,45) Al Ain (2,95)
No, svakako i da Simić ostane ponovo na klupi, večeras će biti srpskih igrača na terenu u elitnom takmičenju. Golman Predrag Rajković će svakako biti među stativama Al Itihada, dok će u gostujućoj ekipi verovatno igrati 23-godišnji štoper Đorđe Skoko. Ivić je koristio bivšeg defanzivca Javora na sva tri prethodna meča, a on je igrama opravdao onih 1.500.000 evra koje je Al Ain letos uplatio Ivanjičanima na račun.
Posle tri kola Al Ain je lider Zapadne konferencije Lige šampiona sa maksimalnih devet bodova, koliko ima još samo Šabab Al Ahli. S druge strane, Al Itihad je sa četiri poena tek osmi, što je poslednja pozicija koja vodi u nokaut fazu.
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AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA – 4. KOLO
ZAPAD
Ponedeljak
14.45: (7,00) Pahtakor (4,30) Al Nasr (1,42) – MOZZART RELAX
17.00: (2,70) Al Sad (3,40) Al Ahli Džeda (2,40)
17.00: (1,25) Al Vasl (5,70) Al Kuva al Džavija (9,50)
17.00: (2,40) Traktor (3,60) Nefči Fargona (2,50)
19.45: (6,25) Al Garafa (4,30) Al Kadisija (1,45)
19.45: (2,20) Al Itihad (3,45) Al Ain (2,95)
Utorak
17.00: (2,05) Esteglal (3,30) Šamal (3,45)
ISTOK
Utorak
08.45: (3,50) Njukasl Džets (3,50) Šangaj Port (1,97)
11.00: (3,05) Čonbuk (3,35) Džohor DT (2,20)
11.00: (1,55) Kašiva Rejsol (3,90) Tedžon (5,60)
11.00: (1,25) Visel Kobe (5,70) Račaburi (9,50)
13.15: (2,90) Cong An Hanoj (3,30) Kjoto (2,30)
13.15: (4,20) Port MTI (3,60) Peking Guan (1,77)
Sreda
11.00: Pohang - Gamba Osaka
13.15: Buriram - Kašima Antlers
***Kvote su podložne promenama