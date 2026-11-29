Sve to jasno ukazuje da je Fenerbahče veliki favorit, ali izvesno je da će Belozoglu morati da rotira tim, pa je izvesno da bi na klupu opet mogao da pošalje iskusnog vezistu Engoloa Kantea.

Francuz je sedeo na klupi na dva poslednja meča za bodove, sa Čorumom (5:0) i Kodžaelijem (2:2), ali je zato dobio priliku u Ligi šampiona protiv Šahtjora iz Donjecka (1:0), kada je pretrčao ubedljivo najviše.

17.00: (1,22) Fenerbahče (6,50) Erzurum (12,0)

Ono što je takođe značajno je da će Belozoglu posle pet i po godina imati priliku da kao trener ponovo debituje na stadionu Fenerbahčea. Prva dva meča u prvenstvu bila su gostovanja, dok je sa Šahtjorom meč igran u Londonu.

"Dugo sam čekao, jedva čekam da meč počne i ponovo osetim tu atmosferu na stadionu", kaže Belozoglu.

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Kada je reč o današnjem susretu, Belozoglu traži maksimalnu koncentraciju i tri nova boda.

"Ispustili smo bodove protiv Kodžaelija. Uspeli smo da pobedimo Šahtjor, jasno je da moramo da nastavimo sa dobrim igrama, kako u Ligi šampiona tako i u prvenstvu. Istrošili smo sve kredite i toga svi moraju da budu svesni. Ne smemo više da gubimo bodove. Od prvog do poslednjeg minuta moramo da igramo sa istom koncentarcijom", rekao je Belozoglu.

Turska štampa prenosi da klub uveliko planira aktivnosti u zimskom prelaznom roku. Prenose da je Belozoglu na transfer listu stavio Dorgelesa Nenea, Ognjena Mimovića i Romelua Lukakua. Za Belgijanca koji je po dolasku iz Napolija upisao samo gol i tri asistencije na 18 mečeva, raspituju se klubovi iz Saudijske Arabije. Njegovom prodajom, klub bi dobio dodatna sredstva za dovođenje drugih igrača.

Takođe, neizvesno je šta će biti sa Markom Asensijom i Džejdenom Ostervoldeom, kao i Arčijem Braunom.

TURSKA, 13. KOLO

Petak

Rize - Kasimpaša 3:2 (1:1)

/Laci 22, Bulut 81, Boreli 90+1 - Vink 32, Mendes 47/

Alanja - Konja 1:2 (1:1)

/Hadži 15 - Muleka 23, M. Mohamed 90+7p/

Subota

Samsun - Genčlerbirligi 3:1 (3:0)

/Bajo 7, Kulibali 26, 39 - Mendes 58/

Gazijantep - Amed 1:2 (0:0)

/Dursun 90+3 - Orban 46, 50/

Nedelja

Čorum - Kodžaeli 0:1 (0:1)

/Ađeji 16p/

14.00: (8,50) Ejup (6,00) Bašakšehir (1,30)

17.00: (1,22) Fenerbahče (6,50) Erzurum (12,0)

Ponedeljak

17.00: (3,15) Gectepe (3,90) Trabzon (2,05)

19.00: (2,25) Bešiktaš (3,90) Galatasaraj (2,80)

*** kvote su podložne promenama