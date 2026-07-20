Posle Severne Irske Zvezda ide na Ber Ševu ili Vikingur

Hapeol je preskočio prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Sezonu su počeli traumatično, porazom od Makabija iz Tel Aviva u okviru Superkupa Izraela. Reč je o klubu u usponu. Apsolutno najbolji igrač tima je nekadašnji vezista Crvene zvezde Kings Kangva, koji je pred transferom u atinski AEK za 4.000.000 evra. Hapoel je osvojio titulu prvi put posle 2018. godine i zahvaljujući poznatom izraleskom fudbaleru Dani Bitonu, dok je stub odbrane nekadašnja želja Crvene zvezde, portugalski veteran Miguel Viktor. Za Hapoel igra i nekadašnji napadač Radnika i mladi reprezentativac Srbije Igor Zlatanović. Zanimljivo, na čelu Hapoela se nalazi žena, Alona Barkat.

Na startu kvalifikacija za Ligu Konferencija prošle takmičarske godine Hapoel je namučio AEK Marka Nikolića. Istina, Unija je tek podizala formu. AEK je slavio minimalnim rezultatom 1:0 u Atini, a potom odoleo u revanšu.

Jeste Hapoel favorit, ali neće mu biti lako protiv Vikingura. Islanđani su već napravili jednu senzaciju, pošto su u prvom kolu kvalifikacija izbacili prvaka Mađarske Đer. Nalaze se u punoj takmičarskoj formi, i vrlo su blizu odbrane titule. Posle 15 kola imaju pet bodova više u odnosu na Rejkjavik.

Pre dve sezone Vikingur je bio učesnik ligaške faze Lige Konferencija. Tamo su se predstavili u lepom svetlu. Pobedili su Serkl Briž i Borac iz Banjluke. Dočekali su proleće u Evropi i eliminisani su od Panatinaikosa. Posle pobede na Islandu (2:1), poraženi su u Atini (0:2). U poslednjih pet godina samo su se jednom domogli grupne faze.

Prve utakmice 3. kola kvalifikacija igraće se 4. i 5. avgusta, a revanši sedam dana kasnije.

TREĆE KOLO KVALIFIKACIJA ZA LIGU ŠAMPIONA

Staza šampiona

Tun/Dinamo Zagreb – KI Klaksvik/Kauno Žalgiris

Levski Sofija/Univerzitatea Krajova – Omonija/Kairat

Ararat Jermenija/Šamrok Rovers – Egnatija/Celje

Mjalbi/Linkoln Red Imps – Iberija Tbilisi/Slovan Bratislava

Orhus/Leh Poznanj – Sabah/KuPS

Vikingur/Hapoel Ber Ševa – Larne/Crvena zvezda

Staza nešampiona

Olimpijakos – NEC Najmehen

Fenerbahče/ Gornjik – Šturm/Harts

Union Sen Žiloaz – Bode Glimt

Sparta Prag – Olimpik Lion