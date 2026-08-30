Potrebno mu je vreme, čekaj malo, ne sudite mu odmah... Seol je dokaz kako svet razmišlja (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | ned. 30.08.26. | 19:40
Doskorašnji Zvezdin bek došao u ponedeljak, u nedelju je već miljenik navijača Augzburga, jer je ušao i odmah namestio gol
Instant pojačanje. Kakvo crno prilagođavanje, kakvo razumevanje, kakvi bakrači. Svašta ćemo čuti, uglavnom od onih trenera (ne moraju obavezno biti naši), kao izgovore zašto neki fudbaler nije u stanju odmah da pokaže šta zna, međutim, konkretni primeri pokazuju koliko je moderan fudbal daleko od nas. Samo što se zavaravamo i(li) ne želimo to sebi da priznamo.
Doskorašnji bek Crvene zvezde je na debiju za Augzburg nagovestio sposobnost da odmah pravi razliku. Posle samo nekoliko treninga u novom klubu, reprezentativac Južne Koreje predstavio se Nemcima baš onakav kakav jeste: uporan i konkretan.
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Meč sa Šalkeom već je bio rešen, na semaforu je stajalo 2:0, a onda je trener Manuel Baum rešio da uvede Seola. Tek da oseti teren i da ga navijači pozdrave. U toku je bio prvi minut nadoknade. Već u drugom, doskorašnji adut crveno-belih postupio je praktično kao krilo, a ne kao bek (valjda je zato izabrao „sedmicu“ na poleđini dresa), uposlio još jednog rezervistu, Rodriga Ribeira, i kapitulacija Šalkea na zatvaranju prvog kola nemačkog prvenstva je potpisana.
Seol je početkom sedmice potpisao za Augzburg, pitanje je i jezičke barijere, ali ono oko čega nema dileme jeste njegovo razumevanje prostora, dokazano tokom vremena provedenog u Beogradu, a potvrđeno na novoj adresi.
Tako su Seol i Augzburg poželeli dobrodošlicu Šalkeu u elitu. Prethodno je to učinio njegov nekadašnji napadač Mihael Gregorič, pošto je u uvodnom delu susreta postigao gol za 1:0, a u drugom poluvremenu iznudio isključenje Šalenberga. Gostima nije mnogo pomogao ni ulazak Edina Džeka, jer su bili ranjivi u odbrani, što je bavarski tim vešto iskoristio.
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BUNDESLIGA – 1. KOLO
Petak
Bajern - Štutgart 5:1 (1:0)
/Upamekano 21, Olis 55, Vagnoman 57ag, Pavlović 82, Dijas 90+2 - Vagnoman 52/
Subota
Elverzberg - Bajer Leverkuzen 3:2 (2:0)
/Petkov 8, Kembel 9, Mokva 46 - Šik 77, Kofan 90+1/
Keln - Hofenhajm 3:2 (0:1)
/El Mala 51, Dalinga 72, 82 - Dagim 27, Kabak 67/
Majnc - Paderborn 0:0
RB Lajpcig - Borusija Menhengladbah 3:0 (1:0)
/Baku 25, Nusa 49, Rajc 66/
Union Berlin - Ajntraht Frankfurt 3:3 (1:2)
/Late Lat 3, Kverfeld 79, Skarke 90+3 - Ebnutalib 10, 11, 67/
Borusija Dortmund - Hamburger 2:0 (2:0)
/Girasi 9, Konstantelijas 45+1/
Nedelja
Frajburg - Verder 4:1 (2:0)
/Suzuki 29, 48, 55, Matanović 45 - Stalmah 76/
Augsburg - Šalke 3:0 (1:0)
/Gregorić 17, Kade 79, Ribeiro 90+2/