Potrebno mu je vreme, čekaj malo, ne sudite mu odmah... Seol je dokaz kako svet razmišlja (VIDEO)

Instant pojačanje. Kakvo crno prilagođavanje, kakvo razumevanje, kakvi bakrači. Svašta ćemo čuti, uglavnom od onih trenera (ne moraju obavezno biti naši), kao izgovore zašto neki fudbaler nije u stanju odmah da pokaže šta zna, međutim, konkretni primeri pokazuju koliko je moderan fudbal daleko od nas. Samo što se zavaravamo i(li) ne želimo to sebi da priznamo.

Doskorašnji bek Crvene zvezde je na debiju za Augzburg nagovestio sposobnost da odmah pravi razliku. Posle samo nekoliko treninga u novom klubu, reprezentativac Južne Koreje predstavio se Nemcima baš onakav kakav jeste: uporan i konkretan.