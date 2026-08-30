Jevtović majstorski rešio derbi, Stefan Đurić polomio ruku

Malo ko je, pa čak i od onih koji podrobnije prate dešavanja na prvoligaškim terenima, mogao da predvidi da bi duel Vrščana i Zebri mogao da bude ne samo derbi kola, već i okršaj vodećih timova. A upravo tako nešto se desilo. Tabela je posle pet kola govorila da su pomenuti timovi u vrhu, bodovno poravnati (sa po 12 bodova), uz po četiri pobede i po jedan poraz. I sve to trebalo je da bude dobra pozivnica za meč na Gradskom stadionu pod Vršačkom kulom.

Znao je Borac 1926 u prošlosti da bude neugodan gost, jer je iz dve odigrane utakmice isto toliko puta odnosio bodove, a i inače ima bolji skor u odnosu na domaćina. Ono što je publiku moglo da motiviše jeste svakako podatak da u mečevima ovih aktera golovi nikada nisu izostajali.

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Čačani su bolje ušli u utakmicu, vršili pritisak na domaću odbranu koja je bila na iskušenjima, ali su se prvi radovali Vrščani. Dubinsku loptu posle prekida dočekao je na drugoj stativi Andrej Pivaš i uspeo da postigne pogodak. Ali gosti su nastavili sa napadima, pokazali da ih primljeni gol nije zbunio i posle samo nekoliko minuta uspeli su da izjednače. U gužvi pred golom najsnalažljiviji bio je Miloš Vidović.

Pošto se utakmica rezultatski vratila na početak, očekivalo se više uzbuđenja, ali umesto toga usledili su prekidi, seckanje igre, prigovori...

Nekih posebnih novina u partiji oba tima nije bilo, ali je bilo jasno da se gosti sa Morave nisu mirili sa rezultatom, da su napadali, pa su i pre predivnog pogotka iskusnog Milana Jevtovića mogli da steknu prednost. Da se to ne dogodi „krivac“ je golman Luka Lazin, koji je uz dosta napora ukrotio šut iz blizine. A onda je usledio potez Jevtovića posle kojeg su aplauzom morale da ga nagrade i pristalice domaćeg kluba.

Trudili su se i igrači OFK Vršca, kružili su oko kaznenog prostora golmana Filipa Stanića, a nešto više mogli su da ostvare Vasiu, a posebno Milivojević, ali je izostala željena realizacija učenika trenera Darka Rakočevića, ne tako davno kormilara Borca 1926.

Pokazatelj koliko je i jednima i drugima bilo stalo do pozitivnog rezultata svakako je i ogromna nervoza koja je bila prisutna kako na terenu, tako i na obe klupe, pa su iz tog razloga opomenuta oba trenera, ali i pomoćni trener gostiju.

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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, ŠESTO KOLO

OFK VRŠAC – BORAC 1926 1:2 (1:1)

/Pivaš 18 – Vidović 24, Jevtović 55/

Vršac.

Gradski stadion.

Gledalaca: 500.

Sudija: Dušan Sretenović (Kragujevac).

Žuti kartoni: Bojat, Kiković, trener Rakočević (OFK Vršac), Janković, Kilibarda, Desančić, Vidović, trener Krtolica, pomoćni trener Babić (Borac 1926).

OFK VRŠAC: Lazin, Bojat, Petronijević (od 69. Atem), Kiković, Milivojević (od 69. Bašić), Gojkov, Vasiu (od 78. Glavinić), Janjić, Serdar, Radoljičić, Pivaš (od 85. Čejić).

BORAC 1926: Stanić, Janković (od 83. Adamu), Desančić, Majstorović, Kilibarda (od 78. Spasojević), Jevtović, Đurić, Nikić, Popadić, Vidović, Mijić (od 90. Jusuf).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 6. KOLO:

Subota

Matalac - Loznica 2:4 (1:1)

/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/

Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)

/Denzel 42 – Palasio 53/

Nedelja

OFK Vršac - Borac 1:2 (1:1)

/Pivaš 18 - Vidović 24, Jevtović 55/

Javor - Napredak 3:0 (0:0)

/Đokić 53 pen, Milošević 58 ag, Kontantinov 89/

19.00 Bor 1919 - Proleter Zrenjanin

21.00 (1.85) TSC (3.40) Smederevo 1924 (4.10)

Ponedeljak

17.00 Grafičar - Dubočica

Utorak

19.00 Teleoptik - Voždovac

***Kvote su podložne promenama