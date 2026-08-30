Novi debakl Cvetkovićevog Anderlehta u derbiju Brisela

Ljubičasti su prvi put kapitulirali u 38. minutu, posle kornera. Uspeli su da očiste inicijalni centaršut, ali lopta je završila kod Giljermea. On je uputio novi centaršut, pogodio je Besforta Zenelija, koji je glavom savladao Kolina Kusemana.

Taman kada je delovalo da će prvo poluvreme da se završi sa minimalnom prednošću domaćih, Union je oteo loptu na sredini terena i realizovao odličan kontranapad. Strelac je kao i na prošlom derbiju u maju bio Hrvat rođen u Nemačkoj Mateo Biondić.

16.30: (7,25) Lijepaja (4,40) Riga (1,40)

U nastavku utakmice Anderleht je pokušavao da se rezultatski vrati u meč. Pretio je nekoliko puta, u 65. minutu je malo nedostajalo baš da Cvetković zatrese mrežu. Pokušao je makazicama, ali nije uspeo.

Kazna za promašaje je stigla u 82. minutu preko austrijskog napadača Raula Floruča. Probio je po desnom krilu letargičnog Endijaja, i potom levom nogom šutirao u bliži ugao Kusemanovog gola. Za konačnih 3:0.

Neposredno pre kraja utakmice Cvetković je imao još jednu dobru priliku. Međutim, iz dobre pozicije je šutirao preko prečke.

Na prethodna dva briselska derbija Union je pobedio sa 3:1 u finalu Kupa Belgije, odnosno 5:1 u prvenstvu. Tada je oba pogotka za svoj tim postigao nekadašnji napadač Čukaričkog. Kako mladi Nišlija ovog puta nije uspeo da nađe put do Unionove mreže Anderleht je ostao na nuli... U 2026. godini Union – Anderleht 4:0 u pobedama!

🎁🎁🎁

Mozzart Relax - pravi dobitan tiket i kad tip padne

🎁🎁🎁

BELGIJA 1 – 4. KOLO

Petak

Gent – Beveren 4:0 (3:0)

/Durosinmi 9pen, Ito 19, Kongolo 43, Kajembe 74/

Subota

La Luvjer – Mehelen 2:2 (2:1)

/File 13, Isah 45+5 – Can Brederode 6, Ajodele 47/

Kortrajk – Šarlroa 1:3 (1:1)

/Kembel 41 – Šajdler 34, Keita 66, Kolasin 90/

Leven – Standard 1:2 (0:1)

/Džordž 66 – Nilsen 9pen, Ekert 68/

Serkl Briž – Lomel 0:1 (0:0)

/Rejners 61/

Gent – Klub Briž 2:1 (1:1)

/Vergara 38, Sise 85 – Vanaken 40/

Antverpen – Sint Trojden 1:4 (0:1)

/Porozo 58 – Araki 9, Baždar 73, 90, Macuzava 76/

Union Sen Žiloaz – Anderleht 3:0 (2:0)Ž

/Zeneli 38, Biondić 45, Floruč 81/

Vesterlo – Zulte 2:2 (1:1)

/Saito 8, Baset 48pen – Hedl 25, 63/

***Kvote su podložne promenama