Javor "preživeo" još jednog bivšeg superligaša, razbio Napredak i pokazao da želi nazad u elitu

I ponovo je savladan sa bele tačke. Ovog puta njegovi saigrači su napravili veliku grešku u 54. minutu, poklonili Javoru jedanaesterac, a Nemanja Đokić taj poklon nije propustio da realizuje. Balević nije bio ni blizu da mu odbrani udarac.

21.00 (1.85) TSC (3.40) Smederevo 1924 (4.10)

Posle tog penala igra tima koji trenira Saša Mićović potpuno se raspala. Do tada je Napredak je propustio nekoliko dobrih šansi da savlada Dimitrija Stevanovića, u prvom poluvremenu je bio dominantniji, ali posle primljenog gola kao da je ostao u šoku. A, nije pomoglo ni to što je već tri minuta kasnije na semaforu stajalo 3:0.

Javor je iskoristio brzinu Mujedina Kaodea Salimana. Pobegao je 23-godišnji Nigerijac Petru Bogdanoviću na desnom krilu, dobio pravovremenu loptu u prostor i Nigerijac je izleteo sam pred Balevića. Golman Kruševljana je uspeo da mu odbrani, ali lopta se odbila nesrećno od Stefana Miloševića i vratila nazad u mrežu gostiju.

Pokušao je Napredak da zapreti posle toga i vrati se rezultatski u meč. Najbliži je bio u 63. minutu, Mateja Zuvić je povratnom loptom pronašao rezervistu Nikolu Srećkovića, koji je driblingom uspeo da se izbori za prostor da šutne. Ipak, udarac je izblokiran i gosti su izborili samo korner.

Nedugo zatim utakmica je definitivno rešena. Jedan od najiskusnijih na terenu, 38-godišnji Milan Mitrović napravio je glupost na sredini terena i povukao protivnika kako bi sprečio kontranapad. Već je dobio jedan žuti karton, pa mu je Nikola Bikić pokazao ka svlačionici.

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To je potpuno ubilo goste, dok ni Javor nije preterano zapinjao da ga dotuče do nogu. Ipak, uspeo je još jednom da zatrese mrežu. Pred sam kraj meča Marko Bjeković je imao lep prodor, driblingom je došao u situaciju da izbije sam pred Balevića, a potom je nesebično proigrao rezervistu Lazara Konstantinova na drugoj stativi. Mladom Pančevcu, koji je nedavno pristigao iz IMT-a, nije bilo teško da upiše prvenac u dresu Javora.

Ivanjičani su posle remija sa TSC-om i Spartakom (oba puta gostovali) sada izašli na kraj sa još jednim timom koji je sa njima ispao iz Superlige. Što je za njih najbitnije, iz tog težeg rasporeda su izašli sa pozitivnim rezultatima koji su ih lansirali u gornji deo tabele. Ako nastave ovako i protiv timova protiv kojih će objektivno biti favoriti, Javor će biti jedan od glavnih kandidata za plasman u plej-of.

S druge strane, za Mićovićev Napredak je pre svega važno da nađe izlaz iz krize. Priliku za prekid loše serije imaće već kroz šest dana, kada bude ugostio trenutnog fenjeraša Jedinstvo iz Uba.

JAVOR – NAPREDAK 3:0 (0:0)

/Đokić 53pen, Milošević 57ag, Konstantinov 89/

Stadion: Kraj Moravice (Ivanjica)

Sudija: Nikola Bikić

Žuti kartoni: Kande, Ristić (Javor), Mitrović (Napredak)

Crveni karton: Milan Mitrović (Napredak) u 69. minutu

JAVOR: Stevanović, Kande, Vilotić, Todosijević, Đokić, Radonjić (od 66. Konstantinov), Maričić (od 84. Akva), Bjeković, Saliman (od 74. Mićić), Ristić (od 84. Kolaković), Mirosavljev (od 84. Nikolić)

NAPREDAK: Balević, Janković, Bogdanović (od 59. Milić), Luković (od 71. Miladinović), Milošević, Mitrović, Stevanović (od 46. Srećković), Andrejević, Bukumira, Gigić (od 59. Stuparević), Zuvić

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 6. KOLO:

Subota

Matalac - Loznica 2:4 (1:1)

/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/

Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)

/Denzel 42 – Palasio 53/

Nedelja

OFK Vršac - Borac 1:2 (1:1)

/Pivaš 18 - Vidović 24, Jevtović 55/

Javor - Napredak 3:0 (0:0)

/Đokić 53 pen, Milošević 58 ag, Kontantinov 89/

19.00 Bor 1919 - Proleter Zrenjanin

21.00 (1.85) TSC (3.40) Smederevo 1924 (4.10)

Ponedeljak

17.00 Grafičar - Dubočica

Utorak

19.00 Teleoptik - Voždovac

***Kvote su podložne promenama