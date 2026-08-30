Bitka prošlosti i budućnosti ode Fabregasu: Ovoga puta bez varnica, Baturina utišao Maradonu
Vreme čitanja: 8min | ned. 30.08.26. | 20:42
Komo salvio protiv Napolija na jugu Italije - 2:1
Imao je Masimilijano Alegri tek nešto više od 40 godina kada je kao trener početnik sa Kaljarijem igrao možda i najlepši fudbal u Seriji A. Snimio je to Silvio Berluskoni... Dovoljno da Alegri postane trener Milana, uzme titulu sa Rosonerima, a nešto kasnije uspostavi strahovladu sa Juventusom. Ali popularni Maks odavno nije trener čije ekipe igraju lepšav fudbal, niti je osvajač.
Sesk Fabregas je na pragu pete decenije života, slovi za trenera početnika, ali i za jednog od najtalentovanijih stručnjaka u branši... Ne samo u Italiji. Mladi Španac i prekaljeni Italijan, te dve trenerske protivteže oštro su se sukobile zimus nakon sudara Milana i Koma. Bilo je teških reči, varnica, ali i kasnijeg spuštanja lopte.
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Drugo kolo Serije A donelo je Alegrijev i Fabregasov novi okršaj (treći po redu). Komo je gostovao Napoliju, dvojica stručnjaka su se zagrlila pre utakmice pokazavši da su zakopane ratne sekire, a duel je pripao fudbalskoj budućnosti - 1:2.
Krajem prošle sezone Fabregasov Komo je u samoj završnici šampionata ukrao Milanu mesto u Ligi šampiona i praktično potpisao odlazak Italijana sa San Sira. Sada je sprečio Maksov Napoli da posle dva kola ima maksimalnih šest bodova.
Stadion Dijego Armando Maradona video je dva potpuno drugačija poluvremena. Svi golovi stali su u prvu polovinu susreta, a blistao je Martin Baturina, talentovano hrvatsko krilo koje Komo ovog leta nije hteo da pusti u Premijer ligu ni za 70.000.000 evra.
Sedamnaest minuta bilo je potrebno gostima sa severa Italije da povedu, a golu Baturine prethodio je sjajan prijem Asana Dijaa u skoku. Po isteku pola sata igre Rasmus Hejlund je sa ivice šesnaesterca probušio Žana Buteza. Međutim, vrlo brzo je Frenk Zambo Angisa uvalio u probleme Marina omogućio Baturini da zagrizi i pomogne Duvikasu da vrati vođstvo Komu.
Nije bilo svejedno Fabregasu i njegovim pulenima u sudijskoj nadoknadi kada je Stanislav Lobotka zatresao mrežu i dao lažnu nadu domaćim navijačima da će izbeći poraz. Gol Slovaka je poništen zbog faula u napadu Lorenca Luke nad Trevom Čalobom. Jeste engleski štoper prvobitno vukao italijanskog gorostasa, ali utisak je da intenzitet nije bio adekvatan, te da je Luka prelako pao obrušivši se na čuvara.
SERIJA A – 2. KOLO
Petak
Milan - Venecija 2:0 (0:0)
/Ramos 69, Halal 89ag/
Subota
Monca - Udineze 2:3 (1:3)
/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkam 45+3/
Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)
/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/
Juventus - Parma 2:0 (0:0)
/Gonzales 63, Kopmajners 88/
Nedelja
Napoli - Komo 1:2 (1:2)
/Hejlund 30 - Baturina 17, Duvikas 34/
20.45: (7,50) Kaljari (4,50) Inter (1,43) MR
20.45: (2,30) Lacio (3,15) Đenova (3,35) MR
Ponedeljak
18.30: (7,00) Leče (4,10) Roma (1,50) MR
20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90) MR
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