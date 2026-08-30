Bitka prošlosti i budućnosti ode Fabregasu: Ovoga puta bez varnica, Baturina utišao Maradonu

Drugo kolo Serije A donelo je Alegrijev i Fabregasov novi okršaj (treći po redu). Komo je gostovao Napoliju, dvojica stručnjaka su se zagrlila pre utakmice pokazavši da su zakopane ratne sekire, a duel je pripao fudbalskoj budućnosti - 1:2.

Krajem prošle sezone Fabregasov Komo je u samoj završnici šampionata ukrao Milanu mesto u Ligi šampiona i praktično potpisao odlazak Italijana sa San Sira. Sada je sprečio Maksov Napoli da posle dva kola ima maksimalnih šest bodova.

Stadion Dijego Armando Maradona video je dva potpuno drugačija poluvremena. Svi golovi stali su u prvu polovinu susreta, a blistao je Martin Baturina, talentovano hrvatsko krilo koje Komo ovog leta nije hteo da pusti u Premijer ligu ni za 70.000.000 evra.

Sedamnaest minuta bilo je potrebno gostima sa severa Italije da povedu, a golu Baturine prethodio je sjajan prijem Asana Dijaa u skoku. Po isteku pola sata igre Rasmus Hejlund je sa ivice šesnaesterca probušio Žana Buteza. Međutim, vrlo brzo je Frenk Zambo Angisa uvalio u probleme Marina omogućio Baturini da zagrizi i pomogne Duvikasu da vrati vođstvo Komu.