Zvanično: Votkins potpisao i oterao Benzemu! Francuz bira: Penzija ili 80.000.000?
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 19:38
Promenjena kompletna napadačka linija saudijskog kluba
Pukla je još jedna saudijska transfer bomba. Jedan od najboljih engleskih napadača u poslednjih nekoliko godina Oli Votkins je danas potvrđen kao pojačanje Al Hilala.
Najveći saudijski klub je potvrdio da je realizovao transfer dugogodišnjeg centarfora Aston Vile i sa njim potpisao trogodišnji ugovor. Aston Vili je pripalo 58.400.000 evra na ime obeštećenja, a moglo bi i dodatnih 2.000.000 evra kroz bonuse. Votkins će tokom trogodišnje saradnje inkasirati 45.000.000 evra neto!
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I to je glavni razlog njegovog odlaska u Saudijsku Arabiju. Ušao je u četvrtu deceniju života, a u Aston Vili je zarađivao oko 3.500.000 evra neto po sezoni i imao je još dve godine ugovora. Teško da bi i dobio neko drastično povećanje plate da je ostao na Vila parku.
U Al Hilalu će zameniti Karima Benzemu sa kojim je danas dogovoren raskid saradnje posle samo šest meseci. Došao je zimus kao bombastično pojačanje iz redova najvećeg rivala Al Itihada, ali je razočarao i brzo pao u nemilost trenera Simonea Inzagija i klupske uprave. Poslednjih dana su viđeni iscrpljujući pregovori oko raskida saradnje. Umesto garantovanih 22.000.000 evra na ime poslednje godine ugovora, Benzema je pristao na obeštećenje od 17.000.000 evra od Al Hilala. Ceo iznos će platiti novi vlasnik kluba, princ Al Valid bin Talal.
Ali, ta odšteta je manje bitna za Benzemu od one koju ima na ime ugovora potpisanog sa Saudijskom Arabijom. Kada je 2023. dolazio iz Real Madrida, potpisao je ugovor da bude promoter države i lige i da ga plaća ministarstvo sporta 23.000.000 dolara (oko 20.000.000 evra) godišnje do 2030. godine, nezavisno od ugovora koji ima u klubu. Jedini uslov je da ceo taj period igra u saudijskom fudbalu. Zato je iz Al Itihada i prešao u Al Hilal zimus…
Benzema ima još četiri godine tog promoterskog ugovora i garantovanih 80.000.000 evra. Al Šabab se već javio da mu ponudi nastavak karijere, ali on trenutno nije zainteresovan. Sa Arabijskog poluostrva stižu informacije da će Benzema uskoro objaviti odlazak u penziju čime bi izgubio ogroman novac koji mu pripada od ugovora sa državom. Ili će možda i u ovom slučaju doći do dogovora prema kojem bi mu pripala određena odšteta.
Kako god, Benzema je poslednji u nizu iz napadačke linije Al Hilala koji je precrtan ovog leta. Pre njega, brazilski napadač Markos Leonardo prodat je Ajaksu, a Urugvajac Darvin Nunjez je pozajmljen novom prvoligašu Al Diriji. Al Hilal je sa Votkinsom zaokružio potpuno novu napadačku liniju. Iz Lidsa je stigao krilni napadač Krisensio Samervil za 64.500.000 evra, na drugo krilo će Gabrijel Martineli iz Arsenala čiji transfer od 65.000.000 evra treba samo da se potvrdi. Ukupno je Al Hilal za dovođenje napadačkog trilinga izdvojio blizu 190.000.000 evra, a trojica novih ofanzivaca će zajedno godišnje zarađivati oko 40.000.000 evra.