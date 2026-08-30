Zvanično: Votkins potpisao i oterao Benzemu! Francuz bira: Penzija ili 80.000.000?

I to je glavni razlog njegovog odlaska u Saudijsku Arabiju. Ušao je u četvrtu deceniju života, a u Aston Vili je zarađivao oko 3.500.000 evra neto po sezoni i imao je još dve godine ugovora. Teško da bi i dobio neko drastično povećanje plate da je ostao na Vila parku.

U Al Hilalu će zameniti Karima Benzemu sa kojim je danas dogovoren raskid saradnje posle samo šest meseci. Došao je zimus kao bombastično pojačanje iz redova najvećeg rivala Al Itihada, ali je razočarao i brzo pao u nemilost trenera Simonea Inzagija i klupske uprave. Poslednjih dana su viđeni iscrpljujući pregovori oko raskida saradnje. Umesto garantovanih 22.000.000 evra na ime poslednje godine ugovora, Benzema je pristao na obeštećenje od 17.000.000 evra od Al Hilala. Ceo iznos će platiti novi vlasnik kluba, princ Al Valid bin Talal.

Ali, ta odšteta je manje bitna za Benzemu od one koju ima na ime ugovora potpisanog sa Saudijskom Arabijom. Kada je 2023. dolazio iz Real Madrida, potpisao je ugovor da bude promoter države i lige i da ga plaća ministarstvo sporta 23.000.000 dolara (oko 20.000.000 evra) godišnje do 2030. godine, nezavisno od ugovora koji ima u klubu. Jedini uslov je da ceo taj period igra u saudijskom fudbalu. Zato je iz Al Itihada i prešao u Al Hilal zimus…