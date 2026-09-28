(©MN Press)
Povređeni Vukotić napustio kamp Crne Gore
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Vreme čitanja: 1min | pon. 28.09.26. | 14:10
Fudbalera Partizana čeka pauza
Loša vest za Partizan stigla je iz Podgorice. Milan Vukotić, vezista crno-belih, obnovio je povredu koju je zadobio na večitom derbiju i morao je da napusti kamp reprezentacije.
Selektor Sokolova Mirko Vučinić objavio je da neće moći dalje da računa na Vukotića.
„Povređen je, a i specifična je situacija sa njim. Žao mi je zbog toga", rekao je Vučinić crnogorskim medijima.
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Umesto Vukotića u tabor Sokolova pozvan je Marko Šimun.
A, fudbaler Partizana je povredu zadobio na večitom derbiju, posle toga je skupio zube da odigra protiv Vojvodine (poluvreme) i Radnika (do crvenog kartona), ali nije izdržao napore, pa ga sada čeka duža pauza. Doduše, pauza ga čeka i zbog isključenja u Surdulici.
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