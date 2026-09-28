Povređeni Vukotić napustio kamp Crne Gore

Loša vest za Partizan stigla je iz Podgorice. Milan Vukotić, vezista crno-belih, obnovio je povredu koju je zadobio na večitom derbiju i morao je da napusti kamp reprezentacije.

Selektor Sokolova Mirko Vučinić objavio je da neće moći dalje da računa na Vukotića.

„Povređen je, a i specifična je situacija sa njim. Žao mi je zbog toga", rekao je Vučinić crnogorskim medijima.