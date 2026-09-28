Poter traži rešenje bez Isaka, uzdrmani Poljaci vide šansu za iskupljenje

Jedna od uzdanica tima, napadač Liverpula Aleksander Isak, morao je da napusti kamp zbog lakše povrede butine, a isto važi i za defanzivca Hjalmara Ekdala. Obojica su igrali protiv Rumuna i Isak je bio strelac vodećeg gola.

Njih dvojica priključili su se tako listi onih koji su od mečeva u ovom ciklusu morali da odustanu zbog povreda, a na kojoj su Emil Holm, Matijas Svanberg, Taha Ali i Gustaf Nilson.

"Imamo veliki broj igrača u koje verujemo. Naravno da nam je želja da su nam svi na raspolaganju, ali imamo i druga rešenja i nastavićemo da radimo onako kako to želimo. Ako smo posle meča primorani da donesemo drugačiju odluku, onda ćemo to i učiniti", kaže Poter.

20.45: (2,10) Švedska (3,50) Poljska (3,40) MOZZART RELAX

Kada je u pitanju Isak, Poter kaže da se ne radi o ozbiljnijem problemu, tako da napadač ne bi trebalo previše da pauzira.

"Ima manji problem sa butinom. Nije velika stvar, ali zbog broja mečeva pred nama i malog prostora između njih, neće biti u stanju da nam pomogne. Frustrirajuće je kako za njega tako i za nas. To je što je, idemo dalje sa igračima koji su zdravi. Ponekad na mečevima dobijate ožiljke i povrede. Mislite da je samo udarac i ništa više, ali posle 24 ili 48 sati vidite da nije tako. Zato je Isak morao da napusti kamp. Naš medicinski tim je bio u kontaktu sa njegovim klubom. Naša odluka je bila da ga pošaljemo kući, na nama je da sve o tome informišemo", dodao je Poter.

Ono što je dobra vest za Šveđane je da su se oporavili Gustaf Lagerbjelke i Besfort Zeneli. Ipak, čini se da je Poter oprezan sa njihovim uključenjem u startnu postavu.

"Gustav je napredovao, ali moramo da sačekamo i vidimo, mada ima šanse da zaigra. Besfort je na raspolaganju i to je dobra vest. Videćemo kako se razvija utakmica, on je spreman za 90 minuta. Svi ostali su mi na raspolaganju", poručio je Poter.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Na drugoj strani, Poljska u susret ulazi posle remija kod kuće sa BiH (0:0). Selektor Jan Urban je odlučio da pruži priliku štoperu Leha iz Poznanja Vojićeha Monku, ali je zato precrtao trojicu, u pitanju su Oskar Pjetruševski, Norbert Vojtušek i povređeni Jakub Kaminski.

Dva tima se sastaju posle skoro šest meseci, tačnije od meča plej-ofa za plasman na Mundijal koji su Šveđani dobili sa 3:2. Pitanje je šta Poljaci mogu da urade u trenutku kada se selektor Urban suočava sa nizom kritika u poljskoj javnosti.

"Meč plej-ofa je istorija. Uvek ćemo ga pamtiti jer je ulog bio ogroman. Igrali smo za plasman na Svetski kup. Nažalost, nismo se kvalifikovali, ali ovaj meč je potpuno druga priča. Ovo može da bude novi korak unapred za nas. Na nama je da se dokažemo i vidimo možemo li da osvojimo bodove na vrućem terenu u Švedskoj, jer ako uradimo tamo, možemo bilo gde. Želimo da im zadamo što više problema", poručio je Urban.

Mnogi u Poljskoj su skeptični i nemaju poverenja da tim ide u pravom smeru, ali Urban to negira.

"Ne želim i neću dozvoliti da mi diraju tim, neka sav narativ bude usmeren protiv mene. Ne krijemo se od činjenice da je prvo poluvreme protiv BiH bilo jadno. Bilo je i svi to znamo, zato smo već na poluvremenu tražili rešenja. I uspeli smo, osim u jednoj situaciji kada se Zjelinski okliznuo, protivnik nam nije pripretio. Nedostajalo nam je nešto posebno, golovi. Sebastijan Šimanski je u prvom delu imao šansu, ali je sa tri metra pogodio golmana", zaključio je Urban.

MOGUĆE POSTAVE

ŠVEDSKA (4-4-2): Johanson - D. Svenson, Starfelt, Lindelef, Stroud - Bernardson, Bergval, Ajari, Nanasi - Đekereš, Larson.

POLJSKA (4-2-3-1): Bulka - Keš, Bednarek, Kivior, Frankovski - Novak (Sliš), Zjelinski - Skoraš, Šimanski, Zalevski - Levandovski.

B LIGA NACIJA, 2. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 2

18.00: (2,65) Gruzija (3,15) Ukrajina (2,80) MOZZART RELAX

20.45: (2,95) S. Irska (3,05) Mađarska (2,60)