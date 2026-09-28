Kevarijus Hejs pun samopouzdanja: Reket mogu da sačuvam u svakoj utakmici

Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 14:59
Centar Parnog valjka optimista pred Pariz i duplo kolo Evrolige
Nakon velike pobede nad Olimpijom Milano na otvaranju sezone, Partizan Mozzar Bet očekuje duplo kolo Evrolige i gostovanja Parizu i Bajernu.
Pred put u Grad svetlosti izjavu domaćim medijima dao je prvotimac crno-belih Kevarijus Hejs, koji se osvrnuo na uvodni trijumf i izazove koji slede.
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Centar crno-belih istakao je važnost dobre atmosfere i kontinuiteta na samom početku takmičenja.
“Napravili smo nekoliko grešaka, ali najvažnije je da smo sezonu otvorili pobedom. Verujem da ćemo nastaviti u dobrom ritmu, ispraviti propuste i ići korak po korak”, poručio je Kevarijus Hejs.
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Posao u reketu znatno mu olakšava saradnja sa prvim organizatorom igre, Karlikom Džonsom.
“Karlik je sjajan momak. Odlično diktira tempo i s lakoćom me pronalazi u pozicijama koje mi odgovaraju, tako da naša saradnja funkcioniše odlično”.
Prva prepreka u duplom kolu jeste ekipa Pariza (utorak, 20.45), poznata po izuzetno brzinom stilu igre.
“Pariz igra veoma brzu košarku. Iz mog iskustva, ključ je da zadržimo fokus, izvršimo pritisak i na vreme se vraćamo u odbranu”.
Predstojeće duplo kolo biće pravi test za novajlije i građenje timske hemije u hodu.
“Najbolje je da to rešimo što pre. Bitno je da budemo zajedno kao tim, da se uigravamo i navikavamo jedni na druge”.
Na pitanje da li u Parizu može da ponovi odličnu partiju iz meča protiv Milana, američki košarkaš ostaje skroman, ali pun samopouzdanja.
“Nisam radio ništa posebno - hvatao sam visoke lopte, igrao odbranu i radio svoj deo posla. Uspeo sam da sačuvam reket i verujem da to mogu da ponovim svako veče”, zaključio je Kevarijus Hejs.