Kevarijus Hejs pun samopouzdanja: Reket mogu da sačuvam u svakoj utakmici

Centar crno-belih istakao je važnost dobre atmosfere i kontinuiteta na samom početku takmičenja.

“Napravili smo nekoliko grešaka, ali najvažnije je da smo sezonu otvorili pobedom. Verujem da ćemo nastaviti u dobrom ritmu, ispraviti propuste i ići korak po korak”, poručio je Kevarijus Hejs.

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Posao u reketu znatno mu olakšava saradnja sa prvim organizatorom igre, Karlikom Džonsom.

“Karlik je sjajan momak. Odlično diktira tempo i s lakoćom me pronalazi u pozicijama koje mi odgovaraju, tako da naša saradnja funkcioniše odlično”.

Prva prepreka u duplom kolu jeste ekipa Pariza (utorak, 20.45), poznata po izuzetno brzinom stilu igre.

“Pariz igra veoma brzu košarku. Iz mog iskustva, ključ je da zadržimo fokus, izvršimo pritisak i na vreme se vraćamo u odbranu”.

Predstojeće duplo kolo biće pravi test za novajlije i građenje timske hemije u hodu.

“Najbolje je da to rešimo što pre. Bitno je da budemo zajedno kao tim, da se uigravamo i navikavamo jedni na druge”.

Na pitanje da li u Parizu može da ponovi odličnu partiju iz meča protiv Milana, američki košarkaš ostaje skroman, ali pun samopouzdanja.

“Nisam radio ništa posebno - hvatao sam visoke lopte, igrao odbranu i radio svoj deo posla. Uspeo sam da sačuvam reket i verujem da to mogu da ponovim svako veče”, zaključio je Kevarijus Hejs.